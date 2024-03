STARTO ENTERTAINMENT所属アーティストによるライブイベント「WE ARE! Let's get the party STARTO!!」が、4月10日に東京・東京ドームで、5月29、30日に大阪・京セラドーム大阪で開催されることが発表された。

今回出演が明らかになったのは、NEWS、SUPER EIGHT、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、A.B.C-Z、WEST.、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japanの12組。各グループはそれぞれに、出演に際してのコメントを発表した。

なおSTARTO ENTERTAINMENTは、同社が4月より正式に始動することを合わせて報告。「昨年より、新会社設立にあたりファンの皆様や関係者の方々にご心配をおかけしましたが、一つひとつのお仕事を誠実に、そして多くのファンの皆様に喜んで頂けるエンターテイメントをお届けできるよう、アーティストと従業員一同で気持ちを新たに全身全霊かけて取り組む所存です」とコメントを発表した。「WE ARE! Let's get the party STARTO!!」については「新会社のスタートに際して、これまで変わらずに応援を続けて下さったファンの皆様、関係者の方々に私達は何をお届けできるのか。そして、年初に発生した能登半島地震で被災された方々に対して、お役に立てることは何なのか、今日まで真剣に考えてまいりました」「新しい時代を迎えて変わっていかなければならないもの。そして、変わらずに守るべき大切なこと。今、私達ができることを全力でやろうという想いがこのイベント開催に至りました」と、実施に至るまでの思いを明かしている。

STARTO ENTERTAINMENT 所属アーティスト コメント

NEWS

今私たちがするべきことは応援してくれるファンや観客の皆様を楽しませる、それのみです。

ともに歩んできた仲間との新たな船出。

このかけがえのない瞬間を、一緒に過ごしてくださると幸いです。

SUPER EIGHT

最高の仲間と、最高のエンターテイメントをお届けします。明るい未来を共に作っていきましょう。

KAT-TUN

僕らの新たなスタートの意味と、それ以上に皆様に対して日頃の感謝をしっかり届けるイベントになります!

最高のエンターテイメントをお楽しみください!

Hey! Say! JUMP

新たなスタートをきる僕たちから、感謝の気持ちを皆さんにしっかり伝え、これからも変わらず頑張っていく決意をパフォーマンスでお見せできるように精一杯頑張ります!

楽しい時間を一緒に過ごしましょう!

Kis-My-Ft2

どんな時も温かく応援して頂いているファンの皆様、そして支えてくださる関係者の皆様に改めて感謝を伝えたいです。

いつも本当にありがとうございます。

今回新たなスタートとなるこのステージに、沢山の感謝と想いを込めてパフォーマンスしていきます。

一緒にかけがえのない時間を過ごしましょう!

A.B.C-Z

WE ARE! Let's get the party STARTO!!に出演できること、嬉しく思っております。

昨年は年越しカウントダウンコンサートが出来なかったこともあり、悔しい思いをしていました。

このイベントを機会にまた新たなスタートを迎え、そして新たな気持ちでファンの皆様と素敵な時間を過ごしタレントとファンの皆さん、そしてスタッフの皆さんと会場で一体になれたらいいなと思います。

このイベントで初めて、僕たちA.B.C-Zの4人体制を披露させて頂くことになります。

大きなイベントと同時に僕ら4人の再スタートが始まります。素敵なお客様の為に素敵なパフォーマンスをお届けいたしますのでその時は一緒に盛り上がってください。

WEST.

いつも変わらず応援してくださるファンの皆様へ。皆様のあたたかく、愛のこもったエールに日々感謝しております。昨年のグループ名改名の時も、たくさんの方々に支えていただきました。その愛を今度は僕たちから皆様へお届けしたいです。伝えきれないほどの感謝をパフォーマンスでお返ししたいです。新たなスタートをきる僕たちの姿を見守ってください。そして一緒に、最高にアツいLIVEにしましょう!

King & Prince

「We Are!」参加します!

皆さんと素敵な時間を過ごせるように、出演者みんなで楽しみながらも、しっかりとKing & Princeを届けられたらと思います。

よろしくお願いします!!

SixTONES

SixTONES が表現できる

エンターテイメントの力で、

いつも支えて下さっている

ファンの皆さんに感謝を伝え、

そして、震災で被害に遭われた方々や、

復興で頑張って下さっている方たちへ

エールを届ける事ができたらなと

メンバー一同思っております。

Snow Man

今まで僕たちを沢山応援してくださり本当にありがとうございます。

皆で作り上げるエンターテイメント、とくと味わっていただきたいです。

僕たちのエネルギーが、沢山の皆様の心へ届くよう全身全霊でステージに立たせていただきます。

宜しくお願いします。

なにわ男子

再び先輩方と同じステージに立てること、

そのステージをお届けできること、

とても嬉しく思います。

みなさんへ感謝の気持ちを伝え、新たなスタートがきれるよう、

全力でパフォーマンスさせていただきますので、

一緒に盛り上がりましょう!!

Travis Japan

どうもTravis Japanです!!

今回、こういった形で日頃応援してくださっているファンの皆様に感謝や自分達のパフォーマンスを

お届けできる機会を頂けて凄く嬉しく思います。

家族でもあるタレントの皆さんとご一緒に素敵な明るい未来を作れたらと思っています!!

応援の程、よろしくお願い致します!

WE ARE! Let's get the party STARTO!!

2024年4月10日(水)東京都 東京ドーム

<出演者>

NEWS / SUPER EIGHT / KAT-TUN / Hey! Say! JUMP / Kis-My-Ft2 / A.B.C-Z / WEST. / King & Prince / SixTONES / Snow Man / なにわ男子 / Travis Japan / and more



2024年5月29日(水)大阪府 京セラドーム大阪

<出演者>

NEWS / SUPER EIGHT / KAT-TUN / Hey! Say! JUMP / Kis-My-Ft2 / A.B.C-Z / WEST. / King & Prince / SixTONES / Snow Man / なにわ男子 / Travis Japan / and more



2024年5月30日(木)大阪府 京セラドーム大阪

<出演者>

NEWS / SUPER EIGHT / KAT-TUN / Hey! Say! JUMP / Kis-My-Ft2 / A.B.C-Z / WEST. / King & Prince / SixTONES / Snow Man / なにわ男子 / Travis Japan / and more