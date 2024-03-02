ブラジルサッカー連盟（CBF）は1日、3月の国際親善試合に臨むブラジル代表のメンバー26名を発表した。
ブラジル代表は今年1月10日、ブラジルの名門クラブで指揮官を歴任してきたドリヴァウ・ジュニオール監督が就任。新体制の初陣は欧州遠征となり、23日にイングランド代表、26日にスペイン代表と対戦する。
ドリヴァウ監督は、DFマルキーニョスやFWヴィニシウス・ジュニオールら従来の主力を順当に招集。また、GKハファエウ、DFルーカス・ベラルド、DFムリロ、MFパブロ・マイア、そして“サヴィーニョ”ことFWサヴィオ・モレイラの5人がA代表に初選出となった。
ブラジル代表のメンバーは以下の通り。
▼GK
ベント（アトレチコ・パラナエンセ）
エデルソン（マンチェスター・シティ／イングランド）
ハファエウ（サンパウロ）
▼DF
ダニーロ（ユヴェントス／イタリア）
ヤン・コウト（ジローナ／スペイン）
アイルトン・ルーカス（フラメンゴ）
ウェンデル（ポルト／ポルトガル）
ルーカス・ベラルド（パリ・サンジェルマン／フランス）
ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）
マルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）
ムリロ（パルメイラス）
▼MF
アンドレ（フルミネンセ）
アンドレアス・ペレイラ（フルアム／イングランド）
カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ジョアン・ゴメス（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）
ドウグラス・ルイス（アストン・ヴィラ／イングランド）
ルーカス・パケタ（ウェストハム／イングランド）
パブロ・マイア（サン・パウロ）
▼FW
エンドリッキ（パルメイラス）
ロドリゴ（レアル・マドリード／スペイン）
ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル／イングランド）
ハフィーニャ（バルセロナ／スペイン）
リシャルリソン（トッテナム／イングランド）
サヴィオ・モレイラ（ジローナ／スペイン）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）