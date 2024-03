「白黒みたいな景色だった」“友達は数人”3月1日に卒業式を迎える高3の後悔

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月29日(木)は、「明日 卒業します!」をテーマに放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、3月1日に高校を卒業するリスナーと電話をつなぎ、現在の心境を聞きました。そのなかから、学校生活に後悔があるという男性リスナーとのやり取りを紹介します。こもり校長:今日は2月29日ということで、明日からは3月です。特に高校3年生の生徒(リスナー)は、明日3月1日が卒業式だという人もいると思う。卒業を前に、今どんな思いを抱いているだろう? 今夜は、明日3月1日に卒業式を迎えるキミが、今どんな思いで前日の夜をすごしているのかを教えてほしい。COCO教頭:はい。高校生活で思い残したことがある生徒はこれからにワクワクしているかもしれないし、「友達と離れたくない」と思っている生徒もいるだろうね。こもり校長:そこに思いがある生徒も、「卒業式なんて別に」と思っている生徒もいるだろうね。全ての思いが正解だし、だからこそ、今何を思っているのか教えてほしい。こもり校長:もしもし! 明日、高校を卒業するということだけど、今の心境はどうよ?リスナー:6割が達成感で、2割が周りへの感謝の気持ちで、最後の2割は後悔が残っています。こもり校長:達成感はどこで感じたの?リスナー:電車通学で、毎日1時間半かけて登校していたんです。それが「やっと終わる!」という達成感があります。こもり校長:1時間半! 3年間よく頑張ったよ! 周りへの感謝は?リスナー:家族や、支えてくださった先生方に感謝しています。こもり校長:うんうん、でも後悔もあるんだね。2割の後悔は何なの?リスナー:高校に入ったころから、「雰囲気になじめてないな」と思っていたんです。それで、家の近くのジムで筋トレをする、という逃げ道を作ってしまって……。高3まで数人しか話す人がいなかったんです。こもり校長:自分のなかで区切っていたというか、「雰囲気に合わないからこの程度」と思って3年間過ごしてきちゃったのか。リスナー:はい。今日1ヵ月ぶりに学校に行ったんですけど、隣の席だった人とかが話しかけてきてくれたんです。それが楽しかったので、もうちょっと話せばよかったなという後悔が……。こもり校長:何て話しかけてくれたの?リスナー:「元気にしてた?」って。「ずっとジムに行ってた」って言ったんですけど……(笑)。こもり校長:そうか~、それが楽しかったんだね。リスナー:すごく楽しかったです。自分が思っているだけで周囲の人の思いは違うんだな、ということに気づかされました。「前から話してみたかった」と言われて……。COCO教頭:そうか~……!こもり校長:自分的には、みんなの空気感で「自分のことをこう思っているんじゃないか」と思っていたけど、いざふたを開けて見たら全然違ったということに、その子を通して気づいたんだね。リスナー:そうですね。いままでは白黒みたいな景色だったんですけど、華やかなクラスに変わりました!こもり校長:明日は何時に家を出るの?リスナー:6時です。こもり校長:じゃあ、7時半くらいに学校に着くんだね。COCO教頭:卒業式では何をするの?リスナー:合唱が今年から解禁になったので、初めて校歌を歌うんですよ。COCO教頭:コロナがあったからね……。こもり校長:ちゃんと覚えてる?リスナー:今日初めて歌ったんですけど、1番しか聴いたことなかったので……。こもり校長:「2番そんな歌詞なの!?」ってなった?(笑)。リスナー:はい(笑)。こもり校長:みんなとは「こんなことがしたい」とかはあるの?リスナー:今日話しかけてくれた子とかに話しかけて、写真を撮れたらなと思っています。COCO教頭:むっちゃいいじゃない! 話しかけてくれたことで、自分から(声をかけに)いきやすくなった?リスナー:はい。こもり校長:今日思った後悔って、これからも思い出すことがあると思うの。でも、それは悪いことではないし、後悔したからこそ見えた色彩もあると思うわけ。だからその思いは、大事なところにずっとしまっておいてほしいな。リスナー:はい、しまっておきます!こもり校長:いっぱい写真が撮れたらいいな! あらためて、この言葉を言わせてほしい!校長・教頭:卒業おめでとう!リスナー:ありがとうございます!この日の放送では……・「生物部の部長と写真部の副部長を兼部して頑張っていました。後輩たちと文化祭に向けて頑張ったのがいい思い出です」という高3・「学校で友達と話したり笑い合ったりするのが楽しかったので、卒業するのが寂しいです」という高3・「明日、担任と副担任にサプライズで花束を渡します。企画したのは自分だけど、クラスの中心にいたわけでもないのでドキドキしています」という高3と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/