Saucy Dog「忘れられない恋をどうやって忘れてきた？」恋の終わり方を語る

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月28日(水)の放送は、Saucy Dogが生出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)の"普通の質問"に答えました。先日の放送で、忘れられない恋の話を打ち明けたCOCO教頭からの質問と3人の回答を紹介します。Saucy Dogは、毎週水曜に放送されている番組内のコーナー「Saucy LOCKS!」にレギュラー出演中です。コーナーの最後には校長と教頭に"普通の質問"をするのが恒例となっており、今回は逆に2人から質問しました。COCO教頭:忘れられない恋を、どうやって忘れてきましたか?石原慎也(Vo/Gt):僕は……忘れようとしない。こもり校長:あ~……ね。石原:忘れようとすると、思い出しちゃうじゃないですか。だから、忘れようとしないで、思い出す作業をやめる……と、時間が経つにつれて薄まっていく。COCO教頭:せと先生は?せとゆいか(Dr/Cho):う~ん……1ヵ月経ったら忘れます。COCO教頭:はやーい!こもり校長:えぇぇええええー!せと:すごい顔でこっち見てる(笑)。こもり校長:1ヵ月でデリートされちゃうんですか!?せと:なんやろうなぁ……例えば、おつき合いをしました。「別れるかもな……」「別れようかな……」から本当に別れるまでは、時間が結構経っているタイプなので。その間に、準備がちゃんとできているんじゃないかな。COCO教頭:そういうのもあるよ。石原:女性って怖いな……(笑)。COCO教頭:秋澤先生はどうですか?秋澤和貴(Ba):そうですね……ないです(笑)。こもり校長:忘れる方法なんてね!秋澤:でも、ゲームみたいな感じで上書き保存するので。こもり校長:ファイルは?秋澤:ファイルは全消しで、そのまま上書きしていきます。校長・教頭:あ~……!せと:女性タイプや。石原:そうだね。COCO教頭:たしかにね……ありがとうございます。なお、こもり校長の質問は「貯金してます?」でした。Saucy Dogは、放送同日の2月28日(水)に新曲「この長い旅の中で」を配信リリース。この楽曲は、3月1日(金)の映画『52ヘルツのクジラたち』の主題歌です。