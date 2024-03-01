韓国のKim Oki、日本独占の編集アルバム配信とレコードでリリース

韓国のジャズシーンで活躍するサックス奏者「Kim Oki」初となる日本ツアーを記念して、日本独占の編集アルバム『Love Japan Edition』が配信とレコードでBAYON PRODUCTIONよりリリースされることが発表された。
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過去に＜Korean Music Awards＞で「Best Jazz & Crossover Album」の受賞や、＜韓国大衆音楽賞＞で「今年の音楽人」に選出されるなど、リリースする作品はどれも評価が高く、スピリチュアル・ジャズ、モダン・クラシカル、ポスト・アンビエント、ヒップホップ、ソウルまでクロスオーバーしたオルタナティブ・ジャズを奏でるKim Oki。
本作には、これまで20枚を超えるアルバムをリリースしている作品から近年リリースの『Love Flower』（2022）、『Greeting』（2022）、『For My Angel』（2020）、『Sprit Advance Unit』（2019）、『Saturn Meditation』（2018）を中心に厳選しセレクトした珠玉の全13曲（VINYLは12曲）を収録。代表曲でもある「Cotards Syndrome」や「Shine Like a Sunlight」はもちろん、韓国でも絶大な人気を博すソウル・R&Bシンガー＜LeeHi＞をフィーチャーした「Bye」。2015年デビューの1st AL『FRAME WORKS』が韓国のグラミーにあたる＜韓国大衆音楽賞＞の「R&B/SOULアルバム賞」を受賞したシンガーソングライターでもありラッパー、プロデューサーとしても活躍する＜Samuel Seo＞をフィーチャーした「Story」などコラボ曲も4曲収録している。
＜リリース情報＞
Kim Oki
album『Love Japan Edition』
配信中
Label：Bayon Production
https://ssm.lnk.to/LoveJapanEdition
=収録曲=
1. Shine Like a Sunlight
2. Bye [feat. LeeHi]
3. Moonlight
4. Story [feat. Samuel Seo]
5. Fades Again
6. Death Stare [feat. Hippy was Gipsy]
7. Universe [feat. Simun]
8. Dopamine
9. Trauma
10. See you again tomorrow
11. Cotards Syndrome
12. Undecided Relationship
13. Bipolar Disorder
12inch Vinyl
2024年5月1日（水）
Format：2LP｜33rpm
Price：￥4400（tax in）/ ¥4000
Catalog No：ROMAN-027
Label：Bayon Production
SIDE A
1. Shine Like a Sunlight
2. Bye [feat. LeeHi]
3. Moonlight
SIDE B
1. Story [feat. Samuel Seo]
2. Fades Again
3. Trauma
SIDE C
1. Universe [feat. Simun]
2. Dopamine
3. Death Stare [feat. Hippy was Gipsy]
4. See you again tomorrow
SIDE D
1. Cotards Syndrome
2. Undecided Relationship
RELEASE INFORMATION
https://bayon-p.com/news/2134
＜ライブ情報＞
JAPAN TOUR 2024
東京公演
2024年3月18日（月）SHIBUYA WWW
Guest：maya ongaku / Shhhhh
長野・上田公演
2024年3月20日（水・祝）上田映劇
Guest：角銅真実
石川・金沢公演
2024年3月21日（木）辻家庭園
Guest：折坂悠太
京都公演
2024年3月22日（金）河村能舞台
Guest：角舘健悟（YOGEE NEW WAVES）
尾道公演
2024年3月24日（日）浄泉寺
Guest：角舘健悟（YOGEE NEW WAVES）
全会場料金 : 前売 ¥4800 / 当日 ¥5300
主催：BAYON PRODUCTION
企画/制作：BAYON PRODUCTION / COW AND MOUSE / SHIBUYA WWW
TOUR INFORMATION