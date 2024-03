韓国のKim Oki、日本独占の編集アルバム配信とレコードでリリース

韓国のジャズシーンで活躍するサックス奏者「Kim Oki」初となる日本ツアーを記念して、日本独占の編集アルバム『Love Japan Edition』が配信とレコードでBAYON PRODUCTIONよりリリースされることが発表された。

過去に<Korean Music Awards>で「Best Jazz & Crossover Album」の受賞や、<韓国大衆音楽賞>で「今年の音楽人」に選出されるなど、リリースする作品はどれも評価が高く、スピリチュアル・ジャズ、モダン・クラシカル、ポスト・アンビエント、ヒップホップ、ソウルまでクロスオーバーしたオルタナティブ・ジャズを奏でるKim Oki。

本作には、これまで20枚を超えるアルバムをリリースしている作品から近年リリースの『Love Flower』(2022)、『Greeting』(2022)、『For My Angel』(2020)、『Sprit Advance Unit』(2019)、『Saturn Meditation』(2018)を中心に厳選しセレクトした珠玉の全13曲(VINYLは12曲)を収録。代表曲でもある「Cotards Syndrome」や「Shine Like a Sunlight」はもちろん、韓国でも絶大な人気を博すソウル・R&Bシンガー<LeeHi>をフィーチャーした「Bye」。2015年デビューの1st AL『FRAME WORKS』が韓国のグラミーにあたる<韓国大衆音楽賞>の「R&B/SOULアルバム賞」を受賞したシンガーソングライターでもありラッパー、プロデューサーとしても活躍する<Samuel Seo>をフィーチャーした「Story」などコラボ曲も4曲収録している。

<リリース情報>

Kim Oki

album『Love Japan Edition』

配信中

Label:Bayon Production

https://ssm.lnk.to/LoveJapanEdition

=収録曲=

1. Shine Like a Sunlight

2. Bye [feat. LeeHi]

3. Moonlight

4. Story [feat. Samuel Seo]

5. Fades Again

6. Death Stare [feat. Hippy was Gipsy]

7. Universe [feat. Simun]

8. Dopamine

9. Trauma

10. See you again tomorrow

11. Cotards Syndrome

12. Undecided Relationship

13. Bipolar Disorder

12inch Vinyl

2024年5月1日(水)

Format:2LP|33rpm

Price:¥4400(tax in)/ ¥4000

Catalog No:ROMAN-027

Label:Bayon Production

SIDE A

1. Shine Like a Sunlight

2. Bye [feat. LeeHi]

3. Moonlight

SIDE B

1. Story [feat. Samuel Seo]

2. Fades Again

3. Trauma

SIDE C

1. Universe [feat. Simun]

2. Dopamine

3. Death Stare [feat. Hippy was Gipsy]

4. See you again tomorrow

SIDE D

1. Cotards Syndrome

2. Undecided Relationship

<ライブ情報>

JAPAN TOUR 2024

東京公演

2024年3月18日(月)SHIBUYA WWW

Guest:maya ongaku / Shhhhh

長野・上田公演

2024年3月20日(水・祝)上田映劇

Guest:角銅真実

石川・金沢公演

2024年3月21日(木)辻家庭園

Guest:折坂悠太

京都公演

2024年3月22日(金)河村能舞台

Guest:角舘健悟(YOGEE NEW WAVES)

尾道公演

2024年3月24日(日)浄泉寺

Guest:角舘健悟(YOGEE NEW WAVES)

全会場料金 : 前売 ¥4800 / 当日 ¥5300

主催:BAYON PRODUCTION

企画/制作:BAYON PRODUCTION / COW AND MOUSE / SHIBUYA WWW

