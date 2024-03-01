舞台「モノノ怪～座敷童子～」の全キャラクタービジュアルが公開された。
ビジュアルには薬売り、志乃、徳次、少年徳次、久代、若き久代、フク、ボボ、ステ、トメ吉、イチ／直助、ヤス、フジ、モトの全14キャラクター。徳次はダブルキャストである西銘駿と白又敦の2パターンが公開された。また一般チケットの発売日も発表され、3月2日10時よりイープラス、チケットぴあ、ローソンチケット、楽天チケット、CNプレイガイドにて販売される。
アニメ「モノノ怪」の舞台化第2弾として、3月21日の東京公演を皮切りに順次上演される「モノノ怪～座敷童子～」。老舗の宿を舞台に、お腹に赤ちゃんを孕んでいるワケありの女・志乃が、薬売りとともに奇妙な現象に巻き込まれていくさまが描かれる。
舞台「モノノ怪～座敷童子～」
日程：2024年3月21日（木）～24日（日）、4月4日（木）～7日（日）
会場：東京都 IMM THEATER
日程：2024年3月29日（金）～31日（日）
会場：大阪府 COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール
スタッフ
原作：モノノ怪「座敷童子」
脚本：高橋郁子
演出・映像：ヨリコジュン
キャスト
薬売り：新木宏典
志乃：岡田夢以
徳次：西銘駿、白又敦 ※Wキャスト
少年徳次：大平峻也
久代：新原ミナミ
フク：加藤里保菜
ボボ：中村哲人
ステ：田上真里奈
トメ吉：西洋亮
イチ／直助：高山孟久
若き久代：井筒しま
ヤス：波多野比奈
フジ：藤原ひとみ
モト：長島静莉奈
(c)舞台『モノノ怪～座敷童子～』製作委員会