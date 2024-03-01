舞台「モノノ怪～座敷童子～」の全キャラクタービジュアルが公開された。

ビジュアルには薬売り、志乃、徳次、少年徳次、久代、若き久代、フク、ボボ、ステ、トメ吉、イチ／直助、ヤス、フジ、モトの全14キャラクター。徳次はダブルキャストである西銘駿と白又敦の2パターンが公開された。また一般チケットの発売日も発表され、3月2日10時よりイープラス、チケットぴあ、ローソンチケット、楽天チケット、CNプレイガイドにて販売される。

アニメ「モノノ怪」の舞台化第2弾として、3月21日の東京公演を皮切りに順次上演される「モノノ怪～座敷童子～」。老舗の宿を舞台に、お腹に赤ちゃんを孕んでいるワケありの女・志乃が、薬売りとともに奇妙な現象に巻き込まれていくさまが描かれる。

舞台「モノノ怪～座敷童子～」

日程：2024年3月21日（木）～24日（日）、4月4日（木）～7日（日）

会場：東京都 IMM THEATER

日程：2024年3月29日（金）～31日（日）

会場：大阪府 COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール

スタッフ

原作：モノノ怪「座敷童子」

脚本：高橋郁子

演出・映像：ヨリコジュン

キャスト

薬売り：新木宏典

志乃：岡田夢以

徳次：西銘駿、白又敦 ※Wキャスト

少年徳次：大平峻也

久代：新原ミナミ

フク：加藤里保菜

ボボ：中村哲人

ステ：田上真里奈

トメ吉：西洋亮

イチ／直助：高山孟久

若き久代：井筒しま

ヤス：波多野比奈

フジ：藤原ひとみ

モト：長島静莉奈

(c)舞台『モノノ怪～座敷童子～』製作委員会