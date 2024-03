7月26日から28日にかけて新潟・苗場スキー場で行われる野外フェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL '24」の出演アーティスト第2弾が発表された。

今回追加されたのはNoel Gallagher's High Flying Birds、ペギー・グー、レミ・ウルフ、KID FRESINO、MAN WITH A MISSION、キム・ゴードン、サンファ、電気グルーヴ、betcover!!、THE BAWDIES、クリープハイプ、マカロニえんぴつ、キタニタツヤ、THE SPELLBOUND、Hedigan's、折坂悠太、東京スカパラダイスオーケストラら27組。また各アクトの出演日もアナウンスされた。

FUJI ROCK FESTIVAL '24

2024年7月26日(金)新潟県 苗場スキー場

<出演者>

ペギー・グー / フローティング・ポインツ / レミ・ウルフ / 上原ひろみ Hiromi's Sonicwonder / 電気グルーヴ / エリカ・デ・カシエール / マカロニえんぴつ / Notd / 大貫妙子 / THE SPELLBOUND / テディ・スウィムズ / イエロー・デイズ / and more





2024年7月27日(土)新潟県 苗場スキー場

<出演者>

Kraftwerk / ガール・イン・レッド / KID FRESINO / MAN WITH A MISSION / サンファ / ユセフ・デイズ / アンジー・マクマホン / THE BAWDIES / Billyrrom / クリストーン・“キングフィッシュ”・イングラム / アイドレス / Hedigan's / Hiroko Yamamura / The Last Dinner Party / 折坂悠太(band) / スガシカオ / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / and more





2024年7月28日(日)新潟県 苗場スキー場

<出演者>

Noel Gallagher's High Flying Birds / Turnstile / The Allman Betts Band / キム・ゴードン / Ride / betcover!! / クリープハイプ / Fontaines D.C. / HEY-SMITH / キタニタツヤ / No Party For Cao Dong / ルーファス・ウェインライト / toe / Yin Yin / and more