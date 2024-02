Saucy Dog「今回はケンカもせんかった」新曲『この長い旅の中で』制作エピソード

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月28日(水)の放送は、Saucy Dogが生出演。同日リリースの新曲「この長い旅の中で」について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)の質問に答えました。こもり校長:今日(28日に)配信リリースされた新曲「この長い旅の中で」は、映画『52ヘルツのクジラたち』のために書き下ろされた曲です。Saucy Dog:はい。こもり校長:書き下ろしともなると、悩んだりするんですか?石原慎也(Vo/Gt):今回はあまり悩まなかったです。サビはいろいろ考えたりもしましたけど……。原作の小説とか台本とかを見せてもらって、「自分と重なる部分があるな」「同じような経験をしたことあるな」というところから書き進めていった感じで。なんか、スラスラ書けましたね。こもり校長:お二人は、初めて歌詞を見たときはどういう印象だったんですか?せとゆいか(Dr/Cho):最初は1曲まるっとではなくて、ワンコーラスを先に聴いたんです。メロディも一緒に聴いたんですけど……Saucy Dogの曲は、すぐに「好き!」となるものと、やればやるほど好きになる曲が自分にはあるんです。今回の曲は、一発で「好き!」ってなりました。「この曲好きやわ」って、直接言った気がする。石原:そうだね、言ってたね。こもり校長:秋澤先生は?秋澤和貴(Ba):一緒の意見ですね。歌詞を考えて聴くというより、頭の中にスっと入ってくるような感覚でした。すごくなじむのが早かったというか……。曲を作るときも、みんなのイメージが一緒だったので、けっこう早くできました。石原:そうだね。今回はケンカもせんかったしな。せと:うん。こもり校長:一発目に見えた景色が、みんな一緒だったんですかね?石原:そうですね。イントロ部分を作ったときから……まぁ、思っていましたね(笑)。こもり校長:「これは、名曲なんじゃないか」って?石原:まぁ、みんながそう思うやろってね(笑)。COCO教頭:自信の曲!せと:嫌な表情してる……(笑)。石原:表情を拾うな! ラジオでは見えへんねんから!全員:(笑)。Saucy Dogは、毎週水曜に放送されている番組内のコーナー「Saucy LOCKS!」にレギュラー出演中です。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/