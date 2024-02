Saucy Dog「税金も気になる」「家も建てたい」“将来設計をちゃんとしている”3人の貯金事情

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月28日(水)の放送は、Saucy Dogが生出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)からの“素朴な疑問”に答えました。番組では「よく買い物をする」と話しているこもり校長の質問と回答を紹介します。Saucy Dogは、毎週水曜に放送されている番組内のコーナー「Saucy LOCKS!」にレギュラー出演中です。コーナーの最後には、校長と教頭に質問やメッセージを届けるのが恒例となっています。こもり校長:毎週水曜日に石原先生が「Saucy LOCKS!」を届けてくれていますが、毎回ラストに僕らにいろいろな質問をしてくれています。石原慎也(Vo/Gt):はい。こもり校長:「好きな国は?」とか、「トレーナーやニットの下に、何を着ますか?」とか、「実家で食べていた餅は四角でしたか? 丸でしたか?」などいろいろありましたね。あれは、どういう思いで(笑)……質問されているんですか?石原:あれは、その日の(放送で)話題になったことを質問しているんですけど(笑)。こもり校長:今日は、我々から質問しようと思います!こもり校長:貯金とかってしてます……?全員:(笑)。石原:貯金はね……してる(笑)。こもり校長:え! 石原先生してる!?石原:してますね。定期預金で、月にいくらか引かれるっていうのはやっていますね。COCO教頭:給料から先に引かれるってことですね。石原:そうですね。こもり校長:せと先生は?せとゆいか(Dr/Cho):わざわざよけてはいないけど、ちゃんと使わないようにして貯めています。こもり校長:意識して貯めてる?せと:全部は使わないようにしてる。COCO教頭:秋澤先生は?秋澤和貴(Ba):僕も、そんなに使うことがあまりないので……でも、意識はしていますね。毎日、口座を見て……。せと:毎日見ているの!?秋澤:神経質なので見ちゃうんです。「あ~、税金が……」とか。全員:(笑)。こもり校長:この時期は特にね。COCO教頭:あるからね(笑)。こもり校長:それって、いつから意識し始めたんですか?石原:俺はもともと、24歳には結婚していたかったんです。結婚して、子どもも作って、家も建てたい、みたいな想像から「今のうちから貯めておくか」みたいな。COCO教頭:将来設計をちゃんとしているんですね。こもり校長:そうだね。将来をちゃんと考えている人は、貯めるんだろうね。俺は、その日暮らしだからさ。COCO教頭:“その日暮らしの小森”? 言い方がかっこいいな!全員:(笑)。Saucy Dogは、放送同日の2月28日(水)に新曲「この長い旅の中で」を配信リリース。この楽曲は、3月1日(金)公開の映画『52ヘルツのクジラたち』の主題歌です。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/