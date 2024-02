景井ひな「YG色が強い！」注目のK-POPアーティストBABYMONSTERを紹介

景井ひながパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 景井LOCKS!」。2月28日(水)の放送では、注目しているK-POPアーティストとして「BABYMONSTER」を紹介しました。景井:今夜は、私が大好きなK-POPの授業! 注目のK-POPアーティストを紹介していきます!K-POPの魅力についてあらためて話すと、やっぱり歌唱力とダンスですね。私が最初に好きになったK-POPアイドルは「2NE1」なんですけど、“ガールズクラッシュ”を初めて生み出したガールズグループです。2NE1は、“かわいい”よりも“かっこいい”が最初に来るようなグループ! そこに惹かれて、K-POPのすごさ、魅力に引き込まれました。今では、沼のように抜け出せないっていう。なので、今回「景井LOCKS!」を聴いたら、みんなもK-POPの沼にはまって抜け出せないと思います……!景井:私が大好きなBLACKPINK、2NE1の妹グループで、去年11月にデビューしました。YGという事務所から、BLACKPINK以来およそ7年ぶりにデビューしたガールズグループです。7年ぶりっていうと、BLACKPINKも2NE1から7年空いてデビューしましたから。そのBLACKPINKから7年空いて、このBABYMONSTERなんですよ! YGのガールズグループ史上初の日本人メンバーもいます。しかも2人も!――BABYMONSTER「BATTER UP」を聴きながら……景井:今流している曲は、BABYMONSTERのデビュー曲です! YG色が強くてイケイケですよね。ミュージックビデオも結構YG色が強いし、イケイケなGO! GO! みたいな曲で、個人的にすごく好きです!――BABYMONSTER「Stuck in the middle」を聴きながら……景井:今、後ろで流している曲は、4月1日にリリースされるファーストミニアルバムに入っている先行曲です。さっき流していたデビュー曲とは正反対のバラード曲が先行配信っていうことで、アルバムがどんな感じなのか気になりますね。この曲のミュージックビデオは、おしとやかなお花がたくさん出てきたり、ほんわかするような感じなんです。でも、「ここちょっとBLACKPINKのミュージックビデオと似てるぞ!」みたいなシーンも入っているので、そういう視点で見てもYGファンとしては楽しめるんじゃないかなって思います。自分の推しメンの子を見つけて、ぜひBABYMONSTERの沼にハマってください!ちなみに……全然関係ないんですけど、BLACKPINKのLISAが自主レーベルの設立を発表しましたね! インスタのアカウントもできているので、みなさんぜひフォローしてください。私はすでにフォロー済みでございます。引き続きBLACKPINKも応援していきます!この日は、NCT WISHから届いたコメントもオンエアしました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/