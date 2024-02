「特技の欄に書くことがない」10代の相談 “テレビでは100％使ってもらえない”特技があるこもり校長のアドバイスとは

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月27日(火)の放送では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、「特技の欄に書くことがない」という12歳のリスナーと電話をつなぎました。こもり校長の経験からくるアドバイスなど、3人のトークを紹介します。こもり校長:今夜の授業は……掲示板逆電! 開校当初から続く我が校のスタンダード授業です。今夜も生徒(リスナー)のキミと話をしていきます!このリスナーは現在中学1年生です。新学期になってクラス替えをしたらプロフィールを書かないといけないのですが、特技の欄に何も書くことがなくて困っているといいます。こもり校長:わかる~! 俺も、この年齢になってもめちゃくちゃ聞かれるの。COCO教頭:いまだに?こもり校長:いろんなアンケートで、「特技はありますか?」、「人に見せたことない特技はありますか?」、「これなら誰にも負けない特技はありますか?」って、マジでむちゃくちゃ聞かれるの!COCO教頭:そっか! でも、ダンスがあるじゃない?こもり校長:ダンスは特技じゃないよ!リスナー:特技じゃないんですか?こもり校長:ダンスは趣味だよね。踊るのが好きで、ダンスを見るのが好きで。だから、特技だとは思ってないんだよね。COCO教頭:そうなんだ。こもり校長:特技の概念って何だろうね?リスナー:人生をかけて努力してできたもの、みたいな。つらいことを乗り越えて、身につけることができたもの、みたいな(笑)。COCO教頭:でも……私が中1のときに特技にしていたことって、“鼻の穴をうまくふくらます”だったんだけど(笑)。こもり校長:何それ!?(笑)。COCO教頭:私もクラス替えをして、みんなの前で自己紹介するってときに、右の鼻の穴だけ奇麗に吸い込むとか……。リスナー:みんなの前でやったんですか?COCO教頭:全然やったよ。そんなレベルのものだと思ってた。だから、“特技”というものをめちゃくちゃ真面目に考えているね。ハードルが高くない!?リスナー:でも……僕は、本当に何もできないんです。COCO教頭:ペン回しとかでもいいんだよ?リスナー:ペン回しすらも……(笑)。こもり校長:いや、わかるよ! 俺も特技を聞かれると困るし、自分って何もできないと思っているタイプだから、その悩みに共感するところはあるよ。リスナー:よかった……! だから僕は、「特技がないことが特技」と言っちゃっています。こもり校長:うんうん……「特技って何だろうな?」と考えたときに、俺は「#(ハッシュタグ)」だと思っているわけ。特技って、要は話題になるもの、目を引くものだったりするじゃん?リスナー:はい。こもり校長:例えば写真の投稿でも、見ただけではわからなくても、「#○○」と書いてあったら「そういう写真なんだ」って理解できたりするじゃない。だから、自分を表現すること(「#○○」)を特技にしたらいいんじゃないかな。リスナー:なるほど。こもり校長:だから、話せることなら特技にしてもいいんじゃないかな。(校長の場合は)テレビのアンケートで“特技をやってください”というときには、そういうのがないから、「僕は、すごくコーヒーが好きなんです。器具を用意してもらえれば、誰よりも上手くコーヒーを淹れることができます」と自信をもって言うわけ。リスナー:ああ~!こもり校長:だけど、テレビでは100%使ってもらえないわけよ。そんな長尺はとれないし、器具も用意できないし……そうやってその話はなくなるんだけど。これが俺を表現する「#」じゃない? 「小森隼 #コーヒーをうまく淹れられる」という。リスナー:おお~……!こもり校長:こういうのでいいんじゃないかな。俺は、みんなには引っかからないんだけど、自分を表現するもので、自信を持っているものを書く、ということは意識してる。リスナー:なるほど!こもり校長:自分に「#」を付けるなら、何だと思う?リスナー:「#人よりちょっとだけ体がやわらかい」。こもり校長:いいじゃん!COCO教頭:めちゃめちゃいい特技あるじゃん!こもり校長:それでいいよ! 自己紹介でそれを言われたら、ちょっと気になるよ!COCO教頭:「見せて!」ってなるよ。リスナー:よかった~(笑)。こもり校長:特技って考えようだよね。2つ目の「#」も見つかるかもしれないね! その感じで、書いていくといいんじゃないかな。リスナー:はい! 初めて自分の特技を「いいね!」って言ってもらって、すごく嬉しいです。一気に自信がつきました。COCO教頭:嬉しい~……!こもり校長:あと1ヵ月で新学期だけど、それまでに自分の「#」をもっと探してみてね!リスナー:はい! ありがとうございました!この日の放送では……・「最近、仲がよかった子に避けられるようになりました。卒業までに仲直りしたいです」という中3・「最近、部活のバスケが楽しいです。でも、今年度で顧問もコーチもいなくなるので、寄せ書きをして渡します」という中2・「最近の悩みは、アルバイトを掛け持ちするかどうです。短期希望なのですが、田舎だから長期募集しか見つかりません」という高3と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/