「KING OF PRISM」シリーズの8周年を記念した上映イベント「KING OF PRISM8周年記念上映イベント -∞ハグWeek-(むげん はぐうぃーく)」が、3月22日から28日までの7日間にわたり開催。初日の3月22日には東京・新宿バルト9にて一条シン役の寺島惇太、菱田正和監督登壇による舞台挨拶付き上映イベントも決定した。

舞台挨拶の模様は全国の映画館にてライブビューイングで生中継。当日は「KING OF PRISM by PrettyRhythm」「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」の2タイトルが上映され、8周年にふさわしい“ビッグなお知らせ”の告知も予定されている。新宿バルト9での舞台挨拶付き上映のチケットは本日2月29日に抽選先行受付が開始。ライブビューイングのチケットは3月7日より各劇場にて販売される。

3月23日から28日にかけては、全国の映画館で劇場版「KING OF PRISM by PrettyRhythm」、劇場版「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」、「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-劇場編集版I~IV」、「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」の全7タイトルを上映。本編の上映前には一条シンの録り下ろしボイスによる「8周年記念特別先付映像」が公開される。また入場者プレゼントとして「8周年記念リバイバル特典」全3種類を配布。なおすべての上映回が発声ありでの応援上映となっている。

「KING OF PRISM8周年記念上映イベント -∞ハグWeek-」舞台挨拶付き上映

日時:2024年3月22日(金)18:00の回(上映後舞台挨拶)

会場:東京都 新宿バルト9

出演:菱田正和監督、寺島惇太(一条シン役)

料金:税込4000円

上映作品

「KING OF PRISM by PrettyRhythm」

「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」

※2作品連続上映。応援上映での実施。

(c)T-ARTS/ syn Sophia / キングオブプリズム製作委員会 (c)T-ARTS/ syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / キングオブプリズムPH製作委員会 (c)T-ARTS/ syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / キングオブプリズムSSS製作委員会 (c)T-ARTS/ syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / キングオブプリズムAS製作委員会