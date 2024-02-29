ME:I初のファンコンサート「2024 ME:I LAUNCHING SHOW ME:ICONIC」の追加公演が4月13、14日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催される。
ME:Iはサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」から誕生したグループで、3月27、28日に行われる東京・東京ガーデンシアター公演、3月30、31日に行われる大阪・おおきにアリーナ舞洲公演のチケットはすでに完売となっている。ME:Iのオフィシャルファンクラブでは追加公演のチケットの先行予約を受付中。
ME:I「2024 ME:I LAUNCHING SHOW ME:ICONIC」
2024年3月27日（水）東京都 東京ガーデンシアター
OPEN 17:00 / START 18:00
2024年3月28日（木）東京都 東京ガーデンシアター
OPEN 17:00 / START 18:00
2024年3月30日（土）大阪府 おおきにアリーナ舞洲
［第1部］OPEN 12:00 / START 13:30
［第2部］OPEN 16:30 / START 18:00
2024年3月31日（日）大阪府 おおきにアリーナ舞洲
［第1部］OPEN 12:00 / START 13:30
［第2部］OPEN 16:30 / START 18:00
2024年4月13日（土）東京都 国立代々木競技場第一体育館（※追加公演）
OPEN 17:00 / START 18:00
2024年4月14日（日）東京都 国立代々木競技場第一体育館（※追加公演）
［第1部］OPEN 12:00 / START 13:00
［第2部］OPEN 17:00 / START 18:00