国際アニメーション映画祭「東京アニメアワードフェスティバル2024(TAAF2024)」の追加プログラムが解禁に。「劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD <DAY 1>」の応援上映や「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション 前章」のワールドプレミアなどが行われる。

3月8日から3月11日まで東京・池袋で開催されるTAAF2024。「劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD <DAY 1>」の応援上映は「アイドリッシュセブン」シリーズがアニメファン賞の3回目を受賞したことを記念して行われるもので、10日に東京のシネ・リーブル池袋で上映される。

「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション 前章」のワールドプレミアは9日に催され、このほか10日には映画「クレヨンしんちゃん」シリーズの第1作目「映画クレヨンしんちゃん アクション仮面VSハイグレ魔王」の上映も実施。上映後には監督の本郷みつる、プロデューサーの茂木仁史を招いたトークイベントも開催される。

また文化庁によるアニメーション分野の人材育成調査研究事業・あにめのたねより、技術継承プログラムとして制作された作品の完成披露上映も行われる。作品は「POP POP CITY」「BRIDGE -My Little Friends-」「KICKS AND PUNK」「エフェメール」の4つだ。そのほかアニメーション専門企画の学生を対象とした、日本で最初の本格的な学生アニメーション映画祭「インター・カレッジ・アニメーション・フェスティバル(ICAF)」に出品された作品の上映や、「どーもくん」「こまねこ」などのコマ撮りアニメを制作するドワーフスタジオの20周年記念トークショー、3DCGアニメ制作会社武右ェ門の今までとこれからを語り合うステージなど数々のプログラムが行われる。そのほかのイベントの詳細や参加申込みは公式サイトを確認しよう。

今年で11回目となる「東京アニメアワードフェスティバル」は、新たな人材の発掘・育成、アニメーション文化と産業の振興に寄与することと、東京の魅力を発信し、観光振興に資することを目的とした映画祭。日本国内で未興行の世界のアニメーション作品を対象にした「コンペティション部門」、日本国内で発表されたアニメーション作品を対象とした「アニメ オブ ザ イヤー部門」をはじめとしたさまざまな賞を授与する。TAAF2024の「アニメ オブ ザ イヤー部門」の作品賞には、劇場映画部門で「THE FIRST SLAM DUNK」、TVシリーズ部門で「【推しの子】」が選出された。

「東京アニメアワードフェスティバル2024(TAAF2024)」

期間:2024年3月8日(金)~11日(月)

「劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD <DAY 1>」応援上映

日時:2024年3月10日(日)11:30~13:03

会場:東京都 シネ・リーブル池袋 シアター1

ワールドプレミア上映「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション 前章」

日時:2024年3月9日(土)16:30~19:00

会場:東京都 グランドシネマサンシャイン池袋

劇場版「クレヨンしんちゃん」30周年記念 ~たーへるあなとみあ「クレヨンしんちゃん」~

日時:2024年3月10日(日)11:00~13:10

会場:東京都 池袋シネマ・ロサ ロサ1

登壇:本郷みつる(アニメーション演出者)、茂木仁史(アセンション)

文化庁 令和5年度 アニメーション人材育成調査研究事業 あにめのたね2024 完成披露上映会&特別上映

完成披露上映

日時:2024年3月9日(土)12:45~13:45

会場:東京都 池袋HUMAXシネマズ シネマ2

特別上映

日時:2024年3月10日(日)17:30~18:30

会場:東京都 サンシャインシティ 噴水広場(アルパB1)

上映作品

「POP POP CITY」「BRIDGE -My Little Friends-」「KICKS AND PUNK」「エフェメール」

インター・カレッジ・アニメーション・フェスティバル2023 セレクション

日時:2024年3月11日(月)15:30~17:00

会場:東京都 Mixalive TOKYO B2F Hall Mixa

上映作品:「Chance」「きつねつき」「まる」「Sloth Story」「520」「ぼくがこわい黒いもの」「语言・言語」「化石にならないように水を与えるし、光にもあててあげよう。」「トモヤ!」「DOCOOK」「Sewing Love」

学生作品上映会

日時:2024年3月11日(月)12:00~18:30

会場:東京都 animate hall WHITE(アニメイト池袋本店9階)

これからのドワーフ~20周年からその先へ~

ドワーフ小川育監督トークショー

日時:2024年3月9日(土)14:00~14:45

会場:東京都 WACCA池袋 1F ステージ

登壇:小川育(ドワーフディレクター)、内田あやめ(ドワーフ制作)

ドワーフ合田経郎監督×原田脩平アニメーター対談

日時:2024年3月10日(日)13:30~15:00

会場:東京都 サンシャインシティ 噴水広場(アルパB1)

登壇:合田経郎(ドワーフアニメーション作家)、原田脩平(ドワーフアニメーター)

ドワーフ特別展示「空き缶のツナ」

日時:2024年3月9日(土)~3月11日(月)10:00~22:00(※3月9日(土)は15:00~22:00)

会場:東京都 WACCA池袋 4F カフェ デッドドロップ

武右ェ門 10周年記念 スペシャルステージ

日時:2024年3月10日(日)15:30~17:00

会場:東京都 サンシャインシティ 噴水広場(アルパB1)

教育シンポジウム

アニメータードラフト会議 特別講評会~吉田学園情報ビジネス専門学校~

日時:2024年3月8日(金)12:00~13:30

会場:東京都 としま区民センター6階 小ホール

プロダクションが求めるアニメーションスキルとは!? ~CG-ARTSアニメーション実技試験の運営を通じて感じたこと~

日時:2024年3月8日(金)14:00~15:30

会場:東京都 としま区民センター6階 小ホール

学生CGコンテスト アニメーション作品 受賞者トーク

日時:2024年3月8日(金)16:00~17:30

会場:東京都 としま区民センター6階 小ホール

5年後のアニメーション1、2

日時:2024年3月10日(日)14:00~15:30、16:00~17:30

会場:東京都 としま区民センター6階 小ホール

ポートフォリオの作り方

日時:2024年3月11日(月)14:00~16:00

会場:東京都 としま区民センター6階 小ホール

YOUNG POWER 2024

日時:2024年3月11日(月)11:00~13:00

会場:東京都 としま区民センター6階 小ホール

上映作品:「かいもの」「×-kakeru-」「トーキョーバーズ」「私は、私と、私が、私を」「Who am I ?」「石のような時間のメロディ」

アニメ功労部門 顕彰者特別展示

日時:2024年3月8日(金)~3月11日(月)9:00~20:00

会場:東京建物 Brillia HALL パークプラザ