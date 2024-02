FAカップ準々決勝の組み合わせ抽選会が現地時間28日に行われた。

大会連覇を目指すマンチェスター・シティは、5回戦で2部ブラックバーンとのPK戦を制したニューカッスルと対戦することが決定。5回戦で日本代表FW三笘薫が所属するブライトンを破ったウルヴァーハンプトン(ウルブス)は、坂元達裕が所属するコヴェントリーと激突する。

また、マンチェスター・ユナイテッドvsリヴァプールというプレミアリーグ屈指の強豪同士による顔合わせも実現。この“ビッグマッチ”はマンチェスター・ユナイテッドの本拠地『オールド・トラッフォード』での開催となる。5回戦で2部リーズとの撃ち合いを制したチェルシーは本拠地『スタンフォード・ブリッジ』に2部レスターを迎える。

準々決勝は現地時間3月16日の開催が予定されている。5回戦の試合結果と準々決勝の対戦カードは以下の通り。

◆◼︎5回戦・試合結果

コヴェントリー 5-0 メイドストーン・ユナイテッド

ボーンマス 0-1 レスター

ブラックバーン 1-1(PK:3-4) ニューカッスル

ルートン・タウン 2-6 マンチェスター・シティ

チェルシー 3-2 リーズ

ノッティンガム・フォレスト 0-1 マンチェスター・ユナイテッド

ウルヴァーハンプトン 1-0 ブライトン

リヴァプール 3-0 サウサンプトン

◆◼︎準々決勝・対戦カード

ウルヴァーハンプトン vs コヴェントリー

マンチェスター・ユナイテッド vs リヴァプール

チェルシー vs レスター

マンチェスター・シティ vs ニューカッスル