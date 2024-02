日本愛炸裂のイタリア人ロックデュオLittle Boys、初日本ツアーを関東7会場で開催

イタリア人ロックデュオ「Little Boys(リトルボーイズ)」が3月22日より関東7会場をまわる初の日本ツアーを開催することを発表した。

【画像】日本愛炸裂のイタリア人ロックデュオLittle Boys

メンバーのエル(Vo./Gt.)とエッセ(Dr.)の出会いは2020年の冬。日本行きの飛行機にたまたま乗り合わせた二人は互いにミュージシャンであったこと、日本好きであったことから意気投合し、2022年にセルフタイトルのアルバム『Little Boys』でデビュー。

2023年にはパンク、ブルースの生々しさとアシッド・パンクの傲慢さを兼ね備えたセカンドアルバム『Ricordati che devi morire(英題:Remember That You Have To Die)』を発売した。同アルバムには日本語の歌詞「SATSUGAI」が収録され、制作にはMIYAVIやThe Strokesなどを手掛けた吉岡俊一や、アニメやドラマ音楽を担当する岡本和憲などの日本人サウンド・エンジニアが参加。レコーディングは、NirvanaのプロデューサーSteve Albiniがかつて所属していたイタリアのソット・イルマーレ・レコーディング・スタジオで実施された。

Little Boysはヨーロッパツアーを終えたばかりで、初の日本ツアーでは、現在制作中の新曲を初披露する予定とのこと。

■Little Boysコメント

ロックデュオ・Little Boysの即興かつワイルドな音楽を日本に届ける時が来ました。最新アルバム『Ricordati che devi morire(Remember That You Have To Die)』に収録される13曲は、サウンドエンジニアの吉岡俊一さん率いる最高のチームと共にレコーディングに挑み、その貴重な制作過程を経て「美的ミニマリズム」というコンセプトを具現化しました。ラフで美しく―。私たちが掲げるテーマです。3月の日本ツアーで燃え上がる準備万端!

<リリース情報>

Little Boys

ALBUM「Ricordati che devi morire」(Remember That You Have To Die)

配信中

https://music.apple.com/it/album/ricordati-che-devi-morire/1732427660

=収録曲= *カッコ内は英題

1. Ricordati che devi morire(Remember That You Have To Die)

2. SATSUGAI

3. Una rivale(A rival)

4. La tua ingenuità(Your Naivety)

5. Genealogia dell'amore(Genealogy of Love)

6. Meglio col tuo cane(Whit your dog)

7. ME

8. Baby

9. Al crocevia(At the crossroads)

10. Fetish

11. Un nemico(An enemy)

12. Se preferisci(If you prefer)

13. Ho bisogno di te(I Need You)

<ライブ情報>

Little Boys JAPAN TOUR 2024

2024年3月22日(金)立川Babel

共演:YAS33, nico, Leo Sharsy, Area Leg Stand, SNOW ROAD

2024年3月23日(土)阿佐ヶ谷 Gamuso(当日券のみ)

2024年3月25日(月)新宿Antiknock

共演:クロメ, wombscape, SUPER ROCKNROLLERS, nitona, restoration of activity, DUFDUF

2024年3月26日(火)新宿Samurai

2024年3月27日(水)横浜Baysis

2024年3月28日(木)四ツ谷Wild Side

共演:AINAKANNA, Tha pino noir, ZARIGANI$, 断絶交流

2024年3月29日(金)千葉Ks Dream

共演:the mickey mouse club, Hundora, やぶからぼう, 穴虎69

Instagram https://www.instagram.com/littleboysrockstar/?hl=ja

Information https://linktr.ee/Littleboys