AAAMYYY、新曲「救世主」オーディオ・ビジュアル公開

AAAMYYYが、デジタルシングル「救世主」のオーディオビジュアルを公開した。
「救世主」は2月21日にデジタルリリースしたMONJOEをプロデュースに迎えた新曲で、AAAMYYYのソロ名義のリリースとしては前作「ECHO CHAMBER」以来、約1年7カ月振りのリリース。またMONJOEとタッグを組むのは2019年11月13日にリリースした「DAYZ」以来二度目となる。
また、3月7日（木）にAAAMYYYはSpotify O-EASTにて行われるワンマンライブ「OPTION C」を開催予定。「OPTION C」=「3つ目の可能性」と銘打たれた本イベントは当日のDJ/マニピュレーターとしてMONJOEの参加が決定しているほか、Ryohu、(sic)boy、KEIJU、Shin Sakiura、TENDRE、Zatta、オカモトショウ (OKAMOTO'S)、荘子it (Dos Monos)、映像演出にClassic 6 x Santa Naruseが参加する、様々なアーティストをゲストに迎えた公演となる予定。
＜リリース情報＞
AAAMYYY
Digital Single「救世主」
配信中
＜ライブ情報＞
『OPTION C』
2024年3月7日（木）Spotify O-EAST
OPEN 18:00 START 19:00
料金：ADV.￥4000 D代別
出演：AAAMYYY
〈GUEST〉
KEIJU
Ryohu
Shin Sakiura
(sic)boy
TENDRE
Zatta
オカモトショウ (OKAMOTO'S)
荘子it (Dos Monos)
DJ/MP：MONJOE
映像：Classic 6 x Santa Naruse
お問い合せ：03-3444-6751 SMASH https://smash-jpn.com
︎一般チケット発売中：https://w.pia.jp/t/aaamyyy/
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