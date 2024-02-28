AAAMYYY、新曲「救世主」オーディオ・ビジュアル公開

AAAMYYYが、デジタルシングル「救世主」のオーディオビジュアルを公開した。

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「救世主」は2月21日にデジタルリリースしたMONJOEをプロデュースに迎えた新曲で、AAAMYYYのソロ名義のリリースとしては前作「ECHO CHAMBER」以来、約1年7カ月振りのリリース。またMONJOEとタッグを組むのは2019年11月13日にリリースした「DAYZ」以来二度目となる。

また、3月7日（木）にAAAMYYYはSpotify O-EASTにて行われるワンマンライブ「OPTION C」を開催予定。「OPTION C」=「3つ目の可能性」と銘打たれた本イベントは当日のDJ/マニピュレーターとしてMONJOEの参加が決定しているほか、Ryohu、(sic)boy、KEIJU、Shin Sakiura、TENDRE、Zatta、オカモトショウ (OKAMOTO'S)、荘子it (Dos Monos)、映像演出にClassic 6 x Santa Naruseが参加する、様々なアーティストをゲストに迎えた公演となる予定。

＜リリース情報＞

AAAMYYY

Digital Single「救世主」

配信中

https://aaamyyy.lnk.to/Savior

＜ライブ情報＞

『OPTION C』

2024年3月7日（木）Spotify O-EAST

OPEN 18:00 START 19:00

料金：ADV.￥4000 D代別

出演：AAAMYYY

〈GUEST〉

KEIJU

Ryohu

Shin Sakiura

(sic)boy

TENDRE

Zatta

オカモトショウ (OKAMOTO'S)

荘子it (Dos Monos)

DJ/MP：MONJOE

映像：Classic 6 x Santa Naruse

お問い合せ：03-3444-6751　SMASH　https://smash-jpn.com

︎一般チケット発売中：https://w.pia.jp/t/aaamyyy/

X（Twitter）：https://twitter.com/amy0aaamyyy

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