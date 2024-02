「特定の人としか話せない」10代の相談 いろんな人とコミュニケーションが取れるようになる会話のきっかけは？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月27日(火)の放送では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、リスナーのメッセージをきっかけに“コミュニケーションの取り方”について語りました。私は人前で話すのが苦手です。学校でもみんなと仲良くなりたいのに特定の人としか話せないし、スピーチをするときは緊張して涙が出てきたりします。私には女優になるという夢があるので、少しでもいろんな人とコミュニケーションをとりたいと思っています。どうしたらコミュニケーションが取れるようになるのか、教えてほしいです。(16歳)こもり校長:教頭は、元CAだから“いろんな人としゃべる”という仕事をしてきているよね?COCO教頭:そうだね。でもCAをしていても、初めての人はめちゃめちゃ緊張するの。日本人だけと話すわけでもないし。こもり校長:うんうん。COCO教頭:ってなったときに、最初にやったのは……定型文を決めて練習してた。どんな人にも、「はじめまして、こんにちは。私は井上と申します。こういうサービスをさせていただきます」というのを、応用しないで話してたね。それが慣れてくると、自分のものとして腹落ちしてくるのよ。それを、1回試してみるのもいいかも。こもり校長:でも、学校で「はじめまして、私は○○と申します」はできないじゃん。COCO教頭:そっかそっか。こもり校長:学校での定型文って、どうなるかな?COCO教頭:例えば“趣味の話をする”とか、入口(最初の話題)を決めておく。「何をしゃべったらいいんだろう?」と思ってテンパっちゃうから、「私は、一言目にみんなの趣味を聞きます!」と決めちゃえば、そのテンパりは除けるよね。こもり校長:たしかにね。COCO教頭:そういう感じで、“入口を決めておく”のはオススメかな。この日の放送では……・「最近、仲がよかった子に避けられるようになりました。卒業までに仲直りしたいです」という中3・「最近、部活のバスケが楽しいです。でも、今年度で顧問もコーチもいなくなるので、寄せ書きをして渡します」という中2・「特技がなくて困っています。もう少しでクラス替えがありプロフィールを書くのですが、特技の欄に書くことがありません」という中1・「最近の悩みは、アルバイトを掛け持ちするかどうです。短期希望なのですが、田舎だから長期募集しか見つかりません」という高3と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/