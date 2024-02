アウトドアファッション雑誌「GO OUT」が主催するキャンプと⾳楽のフェスティバル 「GO OUT JAMBOREE 2024」(期間:2024年4⽉12⽇〜14⽇、ふもとっぱら)は2月28日、出展ブランドおよびライブステージの出演アーティスト第3弾を発表した。

毎回人気のアウトドアブランドが軒を連ね、野外ショッピングモールさながらの賑わいを呼ぶ「Brand Avenue(ブランドアベニュー)」では、第1弾出展ブランドとして22社が発表。

BURTON(バートン)、NORDISK(ノルディスク)といった注目のブランドに加え、英国発のライフスタイルブランド「Barbour(バブアー)」が初参戦。自動車関連では、ジープ沼津・静岡が出展、人気SUV「ラングラー」、3列7人乗りのミドルクラスSUV「コマンダー」を展示する。

ライブステージでは、新たに全15組のアーティストが追加発表。数々のヒット曲で知られる矢井田瞳をはじめ、OAU、イルリメ、speedometer.(JUN TAKAYAMA)、HISATOMIらが会場を盛り上げる。

地元・静岡のFM局であるK-MIXのステージでは、出演アーティストによるトークショー、⼈気動画クリエイター「伊⾖のぬし釣り」によるおつまみレシピ紹介、アジア各国のキャンプ事情を解説する「ASIA CAMPERS SUMMIT」、レギュラー番組の公開収録など多彩なコンテンツを用意。

開催初日の12⽇には「持ち寄りBBQ」「ナイトフリマ」などディープな宴の時間をより一層盛り上げる企画が用意される。

GO OUT JAMBOREE 2024プレパーティーとして、3⽉10⽇、静岡駅そばにあるスペース「OMACHI」にてアウトドアマーケットイベントを開催。注⽬アウトドア8ブランドのブース出店をはじめ、GOJ×FUJIYAMA HUNTERʼS BEERのコラボクラフトビール「CAMP IPA3」の先⾏販売、富⼠宮市の⽼舗菓⼦店「藤太郎」とのコラボスイーツなど、多彩な出店でGOJの雰囲気を一足早く楽しめる。

また、GOJ当日の出演が決定している静岡在住アーティストらによるライブ・DJも開催する。

開催概要

名称:GO OUT JAMBOREE 2024

開催⽇程:2024年4⽉12⽇(⾦)・13⽇(⼟)・14⽇(⽇)

会場:ふもとっぱら(静岡県富⼠宮市麓156)/富⼠オートキャンプ場ふもと村

主催:GO OUT CAMP 実⾏委員会

企画・制作:株式会社三栄 GO OUT/アースガーデン

特別協⼒:ふもとっぱら/K-MIX

GOJ2024プレパーティー「GOJマーケット」

⽇程︓2024年3⽉10⽇(⽇)10:00〜17:00(⼊場料無料)

会場︓⾼架下パーク OMACHI(静岡県静岡市葵区⾦町28-1)

出演︓ティータイム⼭本/ MARTIN-KINOO(CHELSEA MOVEMENT)

出店︓ASOBU-515/Good for/Graphite Blue & stability turn/LIVERTY ROPES/LODGE/HIBROW/完全乾燥撤収/FUJIYAMA HUNTERʼS BEER/藤太郎/OZ/GO OUT

GO OUT JAMBOREE 公式HP: