ホンダは、4月3日に六本木ヒルズクラブ(東京都港区)にて「Honda Japanese GP welcome session 2024~Featuring with Oracle Red Bull Racing and Visa Cash App RB F1 Team~」を開催する。

角田 裕毅選手

同イベントは、ホンダがFIA フォーミュラ・ワン世界選手権(F1)でチームパートナーを務めるOracle Red Bull Racing(オラクル・レッドブル・レーシング)と、Visa Cash App RB F1 Team(ビザ・キャッシュアップRB・エフワンチーム)のドライバーをゲストに迎えて行う有料ファンイベントとなる。

イベント内容や参加チケットの申し込み方法など、詳細については3月上旬にホンダ公式SNSアカウントにて告知される。

開催概要

日程:2024年4月3日(水)

会場:六本木ヒルズクラブ(東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー51階)

主催:本田技研工業株式会社

出演ゲスト:

Max Verstappen(マックス・フェルスタッペン)選手/Oracle Red Bull Racing

Sergio Perez(セルジオ・ペレス)選手/Oracle Red Bull Racing

角田 裕毅(つのだ ゆうき)選手/Visa Cash App RB F1 Team

Daniel Ricciardo(ダニエル・リカルド)選手/Visa Cash App RB F1 Team

他ゲスト

Honda公式Xアカウント(@HondaJP):



ホンダ 公式HP: