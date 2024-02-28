ホンダは、4月3日に六本木ヒルズクラブ（東京都港区）にて「Honda Japanese GP welcome session 2024～Featuring with Oracle Red Bull Racing and Visa Cash App RB F1 Team～」を開催する。
同イベントは、ホンダがFIA フォーミュラ・ワン世界選手権（F1）でチームパートナーを務めるOracle Red Bull Racing（オラクル・レッドブル・レーシング）と、Visa Cash App RB F1 Team（ビザ・キャッシュアップRB・エフワンチーム）のドライバーをゲストに迎えて行う有料ファンイベントとなる。
イベント内容や参加チケットの申し込み方法など、詳細については3月上旬にホンダ公式SNSアカウントにて告知される。
開催概要
日程：2024年4月3日（水）
会場：六本木ヒルズクラブ（東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー51階）
主催：本田技研工業株式会社
出演ゲスト：
Max Verstappen（マックス・フェルスタッペン）選手／Oracle Red Bull Racing
Sergio Perez（セルジオ・ペレス）選手／Oracle Red Bull Racing
角田 裕毅（つのだ ゆうき）選手／Visa Cash App RB F1 Team
Daniel Ricciardo（ダニエル・リカルド）選手／Visa Cash App RB F1 Team
他ゲスト
Honda公式Xアカウント（@HondaJP）：
ホンダ 公式HP：