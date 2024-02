BUCK-TICK、最新ライブ映像作品より2曲映像公開

BUCK-TICKが、2024年3月7日(木)に発売するライブ映像作品『TOUR 2023 異空-IZORA- 0723 TOKYO GARDEN THEATER』から、ライブミュージックビデオ「さよならシェルター destroy and regenerate-Mix (Live at TOKYO GARDEN THEATER 2023/7/23)」、「Boogie Woogie (Live at TOKYO GARDEN THEATER 2023/7/23)」の配信を開始した。

【動画を見る】ライブミュージックビデオ

この度、配信開始となった2曲は、いずれもアルバム『異空 –IZORA-』に収録された最新曲。ライブ映像作品『TOUR 2023 異空-IZORA- 0723 TOKYO GARDEN THEATER』は、アルバム『異空 -IZORA-』を引っ提げて行われた全国ホールツアー「BUCK-TICK TOUR 2023 異空-IZORA-」の最終日、2023年7月23日に行われた東京ガーデンシアター公演の模様を全曲収録したライブ映像作品。完全生産限定盤と通常盤の2種類が用意され、完全生産限定盤は、マルチアングル映像「CLIMAX TOGETHER」を収録する他、本編と同内容のライブCDと全64ページのPHOTOBOOKをセットしたスペシャルパッケージ仕様の豪華盤。また、先に発売となった映像作品、『THE PARADE 〜35th anniversary〜』、『TOUR THE BEST 35th anniv. FINALO in Budokan』のパッケージと連動した仕掛けも施されている。

また、ヴォーカル櫻井敦司唯一のソロアルバム『愛の惑星』の初となるアナログ盤および2023年最新リマスター盤CD、櫻井敦司の伝説のプロジェクトTHE MORTALのアルバム『I AM MORTAL』のアナログ盤も同日に発売される。アナログ盤は、日本屈指のマスタリング / カッティング・エンジニア小鐡徹氏による最新リマスター&ヴァイナル・カッティングとなり、2枚組・180g重量盤、クリア・ヴァイナル仕様でオリジナルポスターが封入される完全生産限定盤となる。

<リリース情報>

BUCK-TICK情報

LIVE Blu-ray&DVD『TOUR 2023 異空-IZORA- 0723 TOKYO GARDEN THEATER』

2024年3月7日(木)発売

Blu-ray完全生産限定盤(BD+2SHM-CD+PHOTOBOOK) VIZL-2292 / ¥12100(税込)

DVD完全生産限定盤(DVD+2SHM-CD+PHOTOBOOK) VIZL-2293 / ¥11000(税込)

Blu-ray通常盤(BD) VIXL-447 / ¥7700(税込)

DVD通常盤(DVD) VIBL-1126 / ¥6600(税込)

=収録曲=

SE. QUANTUM Ⅰ

1. SCARECROW

2. ワルキューレの騎行

3. IGNITER

4. 唄

5. 愛のハレム

6. さよならシェルター destroy and regenerate-Mix

7. Campanella 花束を君に

8. THE SEASIDE STORY

9. 無限 LOOP -LEAP-

10. Boogie Woogie

11. 野良猫ブルー

12. THE FALLING DOWN

13. Jonathan Jet-Coaster

14. 太陽とイカロス

15. die

16. 世界は闇で満ちている

17. CLIMAX TOGETHER

18. MISTY ZONE

19. 凍える

20. ヒズミ

21. 名も無きわたし

SE. QUANTUM Ⅱ

BUCK-TICK VICTORE SITE:https://buck-tick.com/

BUCK-TICK Debut 35th Anniversary SITE:https://www.jvcmusic.co.jp/linguasounda/b-t35th/