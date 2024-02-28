BUCK-TICK、最新ライブ映像作品より2曲映像公開

BUCK-TICKが、2024年3月7日（木）に発売するライブ映像作品『TOUR 2023 異空-IZORA- 0723 TOKYO GARDEN THEATER』から、ライブミュージックビデオ「さよならシェルター destroy and regenerate-Mix (Live at TOKYO GARDEN THEATER 2023/7/23)」、「Boogie Woogie (Live at TOKYO GARDEN THEATER 2023/7/23)」の配信を開始した。
この度、配信開始となった2曲は、いずれもアルバム『異空 –IZORA-』に収録された最新曲。ライブ映像作品『TOUR 2023 異空-IZORA- 0723 TOKYO GARDEN THEATER』は、アルバム『異空 -IZORA-』を引っ提げて行われた全国ホールツアー「BUCK-TICK TOUR 2023 異空-IZORA-」の最終日、2023年7月23日に行われた東京ガーデンシアター公演の模様を全曲収録したライブ映像作品。完全生産限定盤と通常盤の2種類が用意され、完全生産限定盤は、マルチアングル映像「CLIMAX TOGETHER」を収録する他、本編と同内容のライブCDと全64ページのPHOTOBOOKをセットしたスペシャルパッケージ仕様の豪華盤。また、先に発売となった映像作品、『THE PARADE 〜35th anniversary〜』、『TOUR THE BEST 35th anniv. FINALO in Budokan』のパッケージと連動した仕掛けも施されている。
また、ヴォーカル櫻井敦司唯一のソロアルバム『愛の惑星』の初となるアナログ盤および2023年最新リマスター盤CD、櫻井敦司の伝説のプロジェクトTHE MORTALのアルバム『I AM MORTAL』のアナログ盤も同日に発売される。アナログ盤は、日本屈指のマスタリング / カッティング・エンジニア小鐡徹氏による最新リマスター&ヴァイナル・カッティングとなり、2枚組・180g重量盤、クリア・ヴァイナル仕様でオリジナルポスターが封入される完全生産限定盤となる。
＜リリース情報＞
BUCK-TICK情報
LIVE Blu-ray&DVD『TOUR 2023 異空-IZORA- 0723 TOKYO GARDEN THEATER』
2024年3月7日（木）発売
Blu-ray完全生産限定盤（BD+2SHM-CD+PHOTOBOOK） VIZL-2292 / ￥12100（税込）
DVD完全生産限定盤（DVD+2SHM-CD+PHOTOBOOK） VIZL-2293 / ￥11000（税込）
Blu-ray通常盤（BD） VIXL-447 / ￥7700（税込）
DVD通常盤（DVD） VIBL-1126 / ￥6600（税込）
=収録曲=
SE. QUANTUM Ⅰ
1. SCARECROW
2. ワルキューレの騎行
3. IGNITER
4. 唄
5. 愛のハレム
6. さよならシェルター destroy and regenerate-Mix
7. Campanella 花束を君に
8. THE SEASIDE STORY
9. 無限 LOOP -LEAP-
10. Boogie Woogie
11. 野良猫ブルー
12. THE FALLING DOWN
13. Jonathan Jet-Coaster
14. 太陽とイカロス
15. die
16. 世界は闇で満ちている
17. CLIMAX TOGETHER
18. MISTY ZONE
19. 凍える
20. ヒズミ
21. 名も無きわたし
SE. QUANTUM Ⅱ
BUCK-TICK VICTORE SITE：https://buck-tick.com/
BUCK-TICK Debut 35th Anniversary SITE：https://www.jvcmusic.co.jp/linguasounda/b-t35th/