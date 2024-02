hide(X JAPAN、hide with Spread Beaver、zilch)の追悼イベント「hide Memorial Day 2024」が、5月1日に神奈川・CINECITTA'、5月2日に神奈川・CLUB CITTA'で開催されることが決定。また5月1日に発売されるボックスセット「REPSYCLE~hide 60th Anniversary Special Box~」の詳細が発表された。

「hide Memorial Day 2024」初日は映画上映

X JAPANのギタリスト、そしてソロアーティストとして1990年代を駆け抜けたロックスター・hide。1998年5月2日に33歳の若さでこの世を去ってから今年で26年、二十七回忌を迎える。2DAYS開催となる今年の「hide Memorial Day」の初日にあたる「Movies Day」では、過去に全国公開されたhide映画が、CINECITTA'にて特別上映される。上映作品は「JUNK STORY」「HURRY GO ROUND」「TELL ME ~hideと見た景色~」の3つだ。

「hide Memorial Day 2024」2日目はライブ

2日目にはライブイベント「hide Memorial Day 2024~Sing along Live "Hi-Ho!"」が開催される。このイベントは同じ空間に集まったアーティストやオーディエンスがともにhideの名曲を歌うという趣旨のトリビュート企画。当日の出演アーティストとしてhide、defspiral、CUTT(SPEED OF LIGHTS、shame)、木村世治(ZEPPET STORE)、TAKA(defspiral)がラインナップされているほか、ゲストとしてAMI(BLOTTO ROCKERS、ex. TOKYO YANKEES)、DJ-INA、PATA(X JAPAN、Ra:IN)、SEXX GEORGE(LADIESROOM、我孫子神音會、SEXXXX)、w-shun(KNOCK OUT MONKEY)という強力なメンツが参加することが決定している。

ボックスセット「REPSYCLE」詳細

hideの永久保存版ボックスセット「REPSYCLE~hide 60th Anniversary Special Box~」には、1994年発表の1stアルバム「HIDE YOUR FACE」、1996年発表の2ndアルバム「PSYENCE」、そして制作途中にhideが亡くなり、共同プロデューサーのI.N.A.をはじめとするhide with Spread Beaverのメンバーがhideの遺志を受け継いでまとめ上げた3rdアルバム「Ja,Zoo」の3タイトルのリマスター盤と、2023年に行われたhide with Spread Beaverの約25年ぶりとなるワンマンツアー「hide Memorial Day 2023 "hide with Spread Beaver appear!!"」から東京公演の模様を収めたBlu-rayを収録。年代やサウンドの傾向の異なるアルバム3タイトルは統一したリマスタリングが施される。



アルバム3作品のうち「Ja,Zoo」には制作途中でhideが亡くなったため収録が叶わなかった楽曲や、1998年当時の技術で実現できなかった楽曲、当時のhideのアイデアをもとに再構築した音源による“完全版”として収録。アルバムでは英語表記になっている「PINK SPIDER」は、hideのアイデア通りにシングル「ピンク スパイダー」とは異なる最新バージョンが制作された。また「HURRY GO ROUND」は映画「HURRY GO ROUND」の撮影時に偶然見つかったというhideのボーカルテイクをベースに再編集されている。ボーカロイド技術を駆使してI.N.A.がhideの膨大な言葉をつなぎ合わせて制作した「子 ギャル」は、2014年の発表バージョンからさらにhideのボーカルテイクを再編集し、ブラッシュアップしたバージョンとなる。さらにボーカル音源が存在しなかったため、1998年当時はhideの実弟でhideのパーソナルマネージャーを務めていた松本裕士氏による朗読バージョンとなっていた「PINK CLOUD ASSEMBLY」は、昨年のワンマンライブで初披露された“hideボーカルバージョン”にアルバム用の再編集が施されたうえで収録される。

公演情報

hide Memorial Day 2024 ~hide Movies in CINECITTA'~

2024年5月1日(水)神奈川県 CINECITTA'

<上映作品>

・hide 50th anniversary FILM「JUNK STORY」

・hide 20th Memorial Project Film「HURRY GO ROUND」

・「TELL ME ~hideと見た景色~」

hide Memorial Day 2024~Sing along Live "Hi-Ho!"

2024年5月2日(木)神奈川県 CLUB CITTA'

<出演者>

hide / defspiral(※演奏) / CUTT(SPEED OF LIGHETS、shame) / 木村世治(ZEPPET STORE) / TAKA(defspiral)

Special Guest:AMI(BLOTTO ROCKERS、ex. TOKYO YANKEES) / DJ-INA / PATA(X JAPAN、Ra:IN) / SEXX GEORGE(LADIESROOM、我孫子神音會、SEXXXX)/ w-shun(KNOCK OUT MONKEY) / and more

hide「REPSYCLE~hide 60th Anniversary Special Box~」収録内容

hide「HIDE YOUR FACE」(CD)

01. PSYCHOMMUNITY

02. DICE

03. SCANNER

04. EYES LOVE YOU(T.T.VERSION)

05. D.O.D.(DRINK OR DIE)

06. CRIME OF BREEN ST.

07. DOUBT(REMIX VERSION)

08. A STORY

09. FROZEN BUG '93(DIGGERS VERSION)

10. T.T. GROOVE

11. BLUE SKY COMPLEX

12. OBLAAT(REMIX VERSION)

13. TELL ME

14. HONEY BLADE

15. 50% & 50%(CRYSTAL LAKE VERSION)

16. PSYCOMMUNITY EXIT

hide「PSYENCE」(CD)

01. PSYENCE

02. ERASE

03. 限界破裂

04. DAMAGE

05. LEMONed I Scream(CHOCO-CHIP version)

06. Hi-Ho

07. FLAME

08. BEAUTY&STUPID

09. OEDO COWBOYS

10. BACTERIA

11. GOOD-BYE

12. Cafe Le Psyence

13. LASSIE(demo master version)

14. POSE

15. MISERY(remix version)

16. ATOMIC M.O.M

hide with Spread Beaver「Ja,Zoo」(CD)

01. SPREAD BEAVER

02. ROCKET DIVE

03. LEATHER FACE

04. PINK SPIDER(REPSYCLE version)

05. DOUBT '97(MIXED LEMONed JELLY MIX)

06. FISH SCRATCH FEVER

07. 子 ギャル(REPSYCLE version)

08. HURRY GO ROUND(REPSYCLE version)

09. BREEDING

10. ever free

11. PINK CLOUD ASSEMBLY(REPSYCLE version)

hide with Spread Beaver「hide Memorial Day 2023 "hide with Spread Beaver appear!! in TOKYO"」(Blu-ray)

・hide Memorial Day 2023 "hide with Spread Beaver appear!! in TOKYO"(2023.7.27)

・Opening Act Seizi Kimura(in TOKYO / 2023.7.27)

・hide Memorial History(in YOKOHAMA / 2023.5.2)