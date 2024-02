【藤沢　グルメレポ】汎スイーツ-古民家風のおしゃれなケーキ屋さん

今回は鵠沼海岸にある細い路地を入った場所にある、古民家風のカフェとケーキ等のテイクアウトが出来る汎スイーツを訪れました。

地元の人達から口コミで人気が広がっているケーキを、こだわりの食器と共に古民家風のお洒落なカフェで頂くのもいい時間が過ごせそうですね。

人の多い大通り沿いに店舗を構えるのではなく、細い路地を入って人通りが少ない静かな場所にお店があるというのもまた魅力的です。

今回は人気のケーキのショートケーキ(500円税込)と季節のおすすめケーキの生チョコと苺のタルト(550円税込)をテイクアウトしました。

まずは定番の苺のショートケーキ。こちらの苺は茅ヶ崎ナベヤ苺園さんの苺を使用しているとのこと。それだけで食べてみたくなりますよね。地産地消にも取り組んでおり新鮮な苺を食べられるのは嬉しいです。

ふわふわのスポンジと甘さ控えめな生クリームで、フレッシュな苺の美味しさが引き立ちます。人気なのが納得できる、重くない甘さのショートケーキです。

二つ目は生チョコと苺のタルト。こちらの苺も茅ヶ崎ナベヤ苺園の苺を使用したもので、赤い苺と今話題の白い苺の二種類が乗っていました。

程よくしっかりした固さのあるタルトの上には濃厚な生チョコの味わいがあり、チョコレート好きにはたまらないチョコレートを存分に味わえる風味です。

ケーキの上には甘さ控えめの生クリームとフレッシュな苺が乗っており、濃厚な生チョコと上手くマッチしています。

チョコレートの存在感が強いので、バレンタインデーに食べたりプレゼントにも喜ばれそうですね。

他にもクッキー等の焼き菓子(200円税込〜)を販売しておりワンちゃんの形をした、ワンワンうちの子クッキー(200円税込)もワンちゃんのいるご家庭に喜ばれそうな一品です。

美味しいケーキだけではなく、お店の佇まいも素敵な汎スイーツさん。カフェでホッと素敵な時間を過ごしたり、ご自宅や手土産にテイクアウトして好きなタイミングで食べるのもいいですね。

皆さんも是非訪れてみてください!

店舗紹介

【汎スイーツ (ハンスイーツ)】

住所:神奈川県 藤沢市鵠沼海岸7-11-20

電話番号:080-8499-8362

営業時間:11:00〜17:00

月・火・水曜日定休

※駐車場が無いため近くのコインパーキングへ駐車してください

