【藤沢　グルメレポ】柑熟屋-みかん専門店のみかんと人気のみかんスイー…

今回は辻堂駅から藤沢駅間の線路沿いにある、地元で口コミがじわじわと広がっているみかん専門店の柑熟屋さんに行ってみました。

訪れた日はとても寒い日で雨が降っていたのにも関わらず、次から次へとお客さんが入ってきて店内は賑わっていました。

こちらのお店は色々な種類のみかんとみかんのスイーツ等を販売しています。

みかんは単品でも販売しているので(みかん各種単品税込150円〜)食べ比べやお土産にもピッタリですね。

今回は話題のみかんスイーツを食べてみることにしました。

まずは珍しいみかんのソフトクリーム(税込300円)。美味しいみかんの味がしっかりと味わえ、さすがみかん専門店の味。フレッシュで最後まで飽きずに食べられるソフトクリームです。

二つ目はみかんフロート(税込600円)。訪れた時間が休日の15時過ぎだった事もあり、既にみかんパフェは完売。みかんフロートをオーダーするお客さんが多くいらっしゃいました。

こちらのみかんフロートはみかんジュースの上にみかんのソフトクリームが乗っている商品で、みかんジュースはその場で生搾りしてくれます。

本日のみかんジュースは青島みかん。生搾りしたみかんジュースはとても甘いのにさっぱりとしていて、みかん専門店の美味しいみかんの味を十分に味わえます。

その上にみかんのソフトクリームが乗っており、中に本物のみかんもゴロリと入っていました。

この一品で美味しいみかんを思う存分楽しめ、人気の理由がわかります。

店内にはイートインスペースもあり、ゆっくりと味わえるのは助かりますね。

その他にもクレープ(税込350円〜)や秋冬限定メニュー等のスイーツもあり、色々な味を楽しめそうです。

今回訪れた柑熟屋さんはみかん専門店ということもあり、旬の美味しいみかんを思う存分楽しめました。

皆さんも是非みかん専門店の味わいを味わってみて下さい!

店舗詳細

【柑熟屋(かんじゅくや)】

住所:〒251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町3-1-28

電話番号:090-8819-2570

営業時間:10:00〜18:00 不定休

※不定休(お休みの日はInstagramでご確認ください)商品が無くなり次第閉店閉店の際はInstagramのストーリーにてお知らせ

※駐車場:車3台分サイクルラック有り

関連サイト

柑熟屋HP

柑熟屋Instagram

