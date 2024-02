「映画ドラえもん」シリーズ42作目である「映画ドラえもん のび太と空の理想郷」の見放題独占配信が、3月3日にPrime Videoでスタートする。

2023年3月3日に公開された「映画ドラえもん のび太と空の理想郷」は、どんなことでも叶えられる、空に浮かぶ理想郷・パラダピアを舞台にした物語。TVアニメ「ドラえもん」の演出を数多く手がける堂山卓見監督が、「映画ドラえもん」シリーズ初監督を務めた。また藤子・F・不二雄の生誕90周年を記念し、同日より「STAND BY ME ドラえもん」、「STAND BY ME ドラえもん2」を含む過去41作品の見放題配信、「パーマン」を含む「藤子・F・不二雄生誕90周年記念 テレビシリーズ傑作選」、配信初出しとなる「藤子・F・不二雄生誕90周年記念 映画併映作傑作選」の見放題独占配信も行われる。

また3月8日には車田正美原作による実写映画「聖闘士星矢 The Beginning」の見放題独占配信、石塚真一原作によるアニメ映画「BLUE GIANT」の見放題配信もスタート。さらに3月15日から原恵一が監督を努めた劇場アニメ「かがみの孤城」、3月22日から新海誠監督作品「君の名は。」と「天気の子」の見放題配信、29日から「映画 すみっコぐらし ツギハギ工場のふしぎなコ」の見放題独占配信も予定されている。そのほかTVドラマ「コタローは1人暮らし」「帰ってきたぞよ!コタローは1人暮らし」「ハマる男に蹴りたい女」、TVアニメ「ブルーロック」が3月1日より見放題配信される。