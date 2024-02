東京スカパラダイスオーケストラが3月7日に放送されるNHK総合「SONGS」に出演する。

今年デビュー35周年イヤーを迎える東京スカパラダイスオーケストラ。番組では彼らのメキシコライブに密着し、異国の地を熱狂の渦に巻き込む姿に迫る。またスカパラは番組でTAKUMA(10-FEET)とコラボ。昨年死去した盟友・チバユウスケへの追悼として、彼とのコラボ曲「カナリヤ鳴く空」を披露する。

NHK総合「SONGS 東京スカパラダイスオーケストラ」

2024年3月7日(木)22:00~22:45

2024年3月11日(月)23:50~24:35(再放送)

<出演者>

大泉洋 / 東京スカパラダイスオーケストラ



<歌唱楽曲>

「Paradise Has No Border in MEXICO」

「カナリヤ鳴く空 feat TAKUMA(10-FEET)」「メモリー・バンド」