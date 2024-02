INIが2月24、25日に大阪・京セラドーム大阪でライブツアー「INI 2ND ARENA LIVE TOUR [READY TO POP!] IN KYOCERA DOME OSAKA」の追加公演を行った。

INIは初の単独ドーム公演で、2日間合わせて約7万人を動員した。ライブ序盤、彼らは「SPECTRA」「Rocketeer」をロックバージョンで披露。 そしてブルーの光が降り注ぐ中、2月にリリースしたばかりの2ndアルバム「MATCH UP」の収録曲「MORE」を初めてパフォーマンスした。「We Are」ではメンバーがキックボードでステージを縦横無尽に移動。「Runaway」「STRIDE」ではオーディエンスの合唱が沸き起こった。

さらにINIは「DROP」を皮切りに、約7分間におよぶダンスメドレーを展開して観客を圧倒した。「Dirty Shoes Swag」では、メンバーがスニーカーを吊るしたサイクルに乗って登場。外周を周りながら客席に向けて手を振り、近距離で観客に笑顔を届けた。その後は「INItialize」「New Day」「FANFARE」とアップテンポの楽曲が畳み掛けるように披露され、会場が熱気で包まれたままライブ本編は終了した。

アンコールでは飛行船をモチーフとしたフロートに乗って登場したINI。グループが結成されたオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」のテーマ曲「Let Me Fly」がパフォーマンスされると、会場にエモーショナルな空気が広がった。

最後の挨拶で尾崎匠海は「これでツアーは終わっちゃうんですけど、こんな景色を見させていただき皆さん本当にありがとうございます。こうやってINIとして活動していて大変なことはたくさんあるんですけど、メンバーの支えやMINI(INIファンの呼称)の支えで僕は楽しく活動できています。そして幸せに過ごせています。京セラドームに立てて大きな夢が1つ叶ったんですけど、INIだったらもっと上のステージに行けると思っています。だって、こんなにも素敵なファンの皆さんがいるからです」と感極まりながら思いを伝える。西洸人は「高2からダンスを1人で初めて、どうやったらもっと上に行けるかとすごく悩んで、そこからいろいろな人に出会って、さまざまな経験をして、気付いたらきっかけとなるオーディションに出会って、11人のメンバーに出会って、そしてMINIの皆さんに出会えて、たくさんの人に支えられて僕はドームに立つことができました。これはたくさんの人がいてくれたから、投げ出さずにここまでこれました。なので、皆さんも僕たちに出会ったことを後悔させないよう幸せに導きますので、これからも引き続き、よろしくお願いします。最高!」と感謝を伝える。リーダーの木村柾哉がメンバーに対して「お疲れさま、そしてありがとう! この11人だから見れた景色であり、みんなからのプレゼントでもある景色だと思っている」と述べると、INIは全員で肩を組んだ。

INIが最後に新曲「TELEVISION」歌い上げると、ここでMINIからのメンバーへサプライズが。観客の手元には「INIに出逢えて 明日が好きになった 奇跡の出会いがINIを導いたんだ」というメッセージが書かれたスローガンが掲げられた。エンドロール中もダブルアンコールを求める声が鳴りやむことはなく、再び登場したINIは「LEGIT」を歌唱。最後までMINIとの時間を楽しみ、ツアーを締めくくった。

セットリスト

INI「INI 2ND ARENA LIVE TOUR [READY TO POP!] IN KYOCERA DOME OSAKA」2024年2月26日 京セラドーム大阪

01. SPECTRA

02. Rocketeer

03. MORE

04. Password

05. Shooting Star

06. YOU IN

07. Ferris Wheel

08. We Are

09. Runaway

10 .STRIDE

11. Mirror

12. HANA_花

13. 10 THINGS

14. LEGIT

15. TAG

16. Busterz

17. メドレー(DROP~BOMBARDA~Dramatic~CALL 119~Dramatic~Cardio~DROP)

18. Dirty Shoes Swag

19. Do What You Like

20. Let’s Escape

21. INItialize

22. New Day

23. FANFARE

<アンコール>

24. AMAZE ME

25. HERO

26. Let Me Fly

27. TELEVISION

<ダブルアンコール>

28. LEGIT