BABYMETAL、ぴあアリーナMM公演より「BABYMETAL DEATH」ライブ映像公開

BABYMETALが、2023年4月1日2日にぴあアリーナMMで開催した「BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE -」より、4月2日公演の”CLEAR NIGHT”で披露された「BABYMETAL DEATH」のライブ映像を公開した。

これは、2014年2月26日にリリースされたBABYMETALの1st Album『BABYMETAL』が発売から10周年を迎えるのを記念して公開されたもの。本楽曲は『BABYMETAL』の1曲目に収録されており、BABYMETALのグループ名とメンバー名をデスメタルサウンドにのせて、ひたすら繰り返す名刺代わりの1曲となっている。公開されたライブ映像では、SU-METAL、MOAMETAL、MOMOMETALからなる3人体制の新生BABYMETALによる初披露の模様を見ることができる。

同時に、リリース10周年を記念し、旧譜キャンペーンをアスマートとTOYS STOREの2つのECサイトにて実施することが決定。2つのECサイトにてBABYMETALのこれまでリリースされた作品(CD / DVD / Blu-ray / VINYL)を1枚購入につき、1st Album『BABYMETAL』のジャケット写真を使用した”3Dレンチキュラーアザージャケット”が特典としてプレゼントされる。

<商品情報>

BABYMETAL

1st Album『BABYMETAL』

https://TF.lnk.to/babymetal_10thanniversary

旧譜キャンペーン

キャンペーン期間:2024年2月26日(月)正午12時~3月31日(日)23:59まで

アスマート https://www.asmart.jp/shop/babymetal?sort=new&count=50&page=1

TOYS STORE https://store.toysfactory.co.jp/shop.asp?cd=2

特典:「BABYMETAL」発売10周年記念 3Dレンチキュラー アザージャケット

※商品の発送はご購入いただき次第、順次発送となります。

※各商品および特典はなくなり次第終了となります。

BABYMETAL Official Website http://www.babymetal.com