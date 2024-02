古舘春一原作によるアニメ「ハイキュー!!」とサンリオキャラクターズのコラボアイテムを販売するポップアップストアが、3月14日から31日まで東京・池袋PARCOで開催される。

「『ハイキュー!!×サンリオキャラクターズ』POP UP STORE」では、日向翔陽とポチャッコ、影山飛雄とバッドばつ丸、月島蛍とマイメロディ、山口忠とけろけろけろっぴ、孤爪研磨とポムポムプリン、黒尾鉄朗とハローキティ、夜久衛輔とコロコロクリリン、灰羽リエーフとウサハナの組み合わせのグッズを販売。アクリルスタンド、アクリルキーホルダー、フレークシール、トートバッグなどがラインナップされた。また「ハイキュー!!×サンリオキャラクターズ」のコラボ商品を税込3000円以上購入すると、ステッカーが1枚をプレゼントされる。

なお4月10日から21日までは愛知・名古屋PARCOで実施。以降各地を巡回する。

「ハイキュー!!×サンリオキャラクターズ」POP UP STORE

日時:2024年3月14日(木)~3月31日(日)

時間:11:00~21:00

会場:東京都 池袋PARCO 本館B2階イベントスペース



日時:2024年4月10日(水)~4月21日(日)

時間:10:00~21:00

会場:愛知県 名古屋PARCO 東館B1階 イベントスペース



以降も各地を巡回予定

(c)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会 (c) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L646264