2024明治安田J2リーグ第1節が24日と25日に行われた。

今季もJ2リーグでは規格外の戦力を揃えて2シーズンぶりのJ1リーグ昇格を目指す清水エスパルスは、敵地でロアッソ熊本と対戦。39分にセットプレーで先制を許して追いかける展開となったものの、60分に山原怜音が試合を振り出しに戻す。そして88分、原輝綺のクロスが相手のオウンゴールを誘い、逆転に成功した清水が白星スタートとなった。

1年でのJ1復帰を目指す横浜FCは、ホームでレノファ山口FCと対戦した。52分にアンラッキーな形で失点したものの、59分に中野嘉大が同点弾をマーク。しかし、勝ち越しの1点は奪えず、勝ち点「1」ずつを分け合う結果に終わった。

AFCチャンピオンズリーグでの旅を終えたヴァンフォーレ甲府は、敵地で徳島ヴォルティスと対戦。8分に三平和司が口火を切ると、宮崎純真は2ゴール、エドゥアルド・マンシャとピーター・ウタカも1得点ずつを記録し、5-1の大勝スタートを飾った。

昨季のJ3リーグ王者・愛媛FCは、29分に窪田稜が挙げた1点を守り抜き、ブラウブリッツ秋田を撃破。同じく昇格組の鹿児島ユナイテッドFCは、藤本憲明の同点ゴールでザスパ群馬と引き分けた。

ファジアーノ岡山はホームで栃木SCに3-0の快勝。モンテディオ山形は途中出場の高橋潤哉が2ゴール1アシストと大活躍し、ジェフユナイテッド千葉とのスリリングな打ち合いを3-2で制した。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第1節

▼2月24日(土)

水戸ホーリーホック 1-0 いわきFC

横浜FC 1-1 レノファ山口FC

藤枝MYFC 0-0 V・ファーレン長崎

▼2月25日(日)

愛媛FC 1-0 ブラウブリッツ秋田

ジェフユナイテッド千葉 2-3 モンテディオ山形

ファジアーノ岡山 3-0 栃木SC

ロアッソ熊本 1-2 清水エスパルス

ザスパ群馬 1-1 鹿児島ユナイテッドFC

徳島ヴォルティス 1-5 ヴァンフォーレ甲府

大分トリニータ 1-1 ベガルタ仙台

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 甲府(3/+4)

2位 岡山(3/+3)

3位 山形(3/+1)

4位 清水(3/+1)

5位 水戸(3/+1)

5位 愛媛(3/+1)

7位 横浜FC(1/0)

7位 群馬(1/0)

7位 大分(1/0)

7位 鹿児島(1/0)

7位 山口(1/0)

7位 仙台(1/0)

13位 藤枝(1/0)

13位 長崎(1/0)

15位 千葉(0/-1)

16位 熊本(0/-1)

17位 いわき(0/-1)

17位 秋田(0/-1)

19位 栃木(0/-3)

20位 徳島(0/-4)

◆■第2節の対戦カード

▼3月2日(土)

13:00 長崎 vs 仙台

14:00 水戸 vs 甲府

14:00 千葉 vs 藤枝

14:00 清水 vs 愛媛

14:00 大分 vs 横浜FC

15:05 鹿児島 vs 徳島

▼3月3日(日)

13:00 いわき vs 岡山

13:00 山口 vs 秋田

13:00 熊本 vs 群馬

14:00 栃木 vs 山形