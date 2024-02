INI髙塚大夢「ちょっと意外な感じ」木村柾哉が答えたニューアルバム『MATCH UP』お気に入り曲は？

11人組グローバルボーイズグループ・INIの髙塚大夢がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」。2月21日(水)の放送は、番組があらかじめ髙塚以外のメンバーに質問した回答と、自身が予想する回答が“MATCH”するかを試しました。そのなかから、木村柾哉さんに聞いた14日リリースのニューアルバム『MATCH UP』に関する質問と回答を紹介します。髙塚:柾哉くんね……難しいな。やっぱり、ダンサーの目線で見てんのかな……? 「この曲、ダンスやりやすそう」みたいな。そういう観点もあるんですかね!?でも、柾哉くんならちょっとひねって、「新曲6曲以外の曲でもいいんですか?」みたいなことも言いそうですね。うわ〜、そうなるとちょっと難しいな……。これは自信ないけど、ちょっと答えてみますか……はい、決めました! 柾哉くんの“お気に入りの曲”は、「DROP」です。髙塚:この曲、俺も好きですよ! けど、“MATCH UP”はならず……ちょっと、意外な感じありますね。この曲は、柾哉くんも言ってる通り、冒頭の英語がめちゃくちゃカッコよくないですか!? エフェクトがかかってるのも、めちゃくちゃカッコいいよね~。ライブでパフォーマンスするのが、すごく楽しみですね。髙塚:アルバム収録曲を紹介しましたけど、僕は「Dirty Shoes Swag」という曲の作詞に(田島将吾と)参加しました。履き慣れた靴だからこその良さあるよね、みたいな感じの曲なんですけど。ありのままでいることの良さみたいなのを書いているので、たくさん聴いていただけたらと思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/