乃木坂46賀喜遥香 先輩で“推し”の山下美月の卒業に「笑顔で送り出せたら」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。2月22日(木)の放送では、リスナーのメッセージを紹介し、先輩メンバーで憧れの存在である山下美月さんの卒業について語りました。遥香先生こんばんは! 2月17日に美月さんの卒業発表がありましたね。自分は美月さんと遥香先生推しだったのでとても寂しいですが、12thバスラに当たったのでしっかり目に焼きつけようと思います! 遥香先生も美月さん推しで悲しいと思いますが、バスラで2人が楽しくステージに立つのを楽しみしています。(18歳)賀喜:そうなんですよ。私の大好きな尊敬する先輩、山下美月さんが卒業発表されましたね……逆に、「こんなにいてくださってありがとうございます」っていうか。3期生の先輩方って、もう7年半、8年ぐらいになるし、美月さんは乃木坂の活動に加えて、ドラマだったりいろんなCMだったり、映画だったり……いろんなところで活躍、両立されていて、本当にかっこいいなってずっと思っていて。そんななかで、グループにもずっと在籍してくださって、後輩にかっこいい背中を見せ続けてくださったのは本当にありがたいなっていうか。グループ愛に溢れている方なんだなって思ったので……。もちろん寂しいっていう気持ちはあるんですけど……。私がこんなことを言うのはあれですけど、卒業しても絶対に美月さんは輝くだろうな、いろんな姿の美月さんが見られるんだろうな、って思うから楽しみ……! 笑顔で送り出せたらなって思います!私が乃木坂を好きになったきっかけっていうか、もちろん前から好きだったけど、「うわぁ! めっちゃ好きー!」ってなったきっかけが美月さんで……推しだったので。そういう存在に私が憧れて、「こうなりたい! アイドルになろう!」って思ったので。その憧れの人のアイドル最後のとき、その新たな1歩を踏み出すときに、同じグループの同じメンバーとして一緒にいられるっていうのは、すごく幸せなことなので……!残っている期間は少ないけど、いろんなたくさんの思い出を作りたいし、私もアイドルをしている美月さんが大好きだから、その姿をしっかり目に焼きつけようと思います! だから、みなさんもしっかり見てください! 今しかないからね、この時間は……!もう少しで私たちのバスラ(※)もありますので、美月さんとの残された時間を私と一緒に、大切に過ごしましょう。(※3月7日~10日に開催される「乃木坂46 12th YEAR BIRTHDAY LIVE」のこと)賀喜:この曲は、卒業される山下美月さんと久保史緒里さんのセンター曲ですね。すごく好きなんですよね! お二人がセンターっていうことプラス、歌詞とMVも超かわいくて好きなんです~(笑)。美月さんはたぶん自分のやりたいこととか、自分にできることとかを見つけられたんだろうなって思う。だから、もう1歩踏み出そうって思ったんだろうなって思うから、私はその美月さんの背中に手を添えたい、エールを送りたいです。私は美月さんの卒業に対して、そういう気持ちが大きいです。だから、笑顔で送り出します! でも、思い出はいっぱい作ろうと思います!