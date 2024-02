「大学数学の勉強をしているけど、受験が終わるまでは高校数学に集中するべきですか？」15歳の質問に教育系YouTuberヨビノリたくみの回答は？

登録者数100万人超の教育系YouTuberヨビノリたくみさんがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ヨビノリLOCKS!」。毎週金曜日に、受験に向けた特別授業を開講しています。2月23日(金)の放送では、「大学数学の勉強をしているけど、受験が終わるまでは高校数学に集中するべきですか?」という15歳の相談に回答しました。たくみ先生こんばんは! おもしろい動画を、たくさん拝見させていただいています。昔、テイラー展開に興味が湧いて、ヨビノリの解析学の動画をわからないながらも一通り見たことがありました。その影響もあって、国立大学の理学部、特に数学科に興味があり、できれば進学したいなと考えています。現在は高校数学と並行しながら、ヨビノリなどのYouTubeに投稿されている動画で大学数学の勉強をしているのですが、大学受験が終わるまでは高校数学に集中するべきでしょうか? もし、大学数学の勉強も並行して大丈夫、ということでしたらオススメの勉強法や教科書(線形代数、微積分)について教えてほしいです!(15歳)すごいですね! 15歳で『昔、テイラー展開の動画を見た』ってことは、中学生のころに大学数学の動画も見ているわけだ……! えぐっ! それはもう……いいことですね~(笑)。いい影響だったらいいなぁ。それで、国立大学の理学部の数学科に行きたいと! もう、ぜひ! そんなにモチベーションが高ければ、自分の実力で行けるところまで高いレベルの大学に行って、素晴らしい環境で数学を勉強してほしいなと思いますね!なので、アドバイスとしては……「勉強したいのであれば、受験のことは一旦気にせず、大学数学をたくさん勉強してね!」って立場的にも言いたいんですけど……。ただ受験数学って、高校生のうちしか打ち込むタイミングがないんですよ。受験という明確なゴールもあるので、(今後)理想的な環境で数学をたくさん勉強するためにも、受験数学も勉強すべきだと思います。受験数学がどれぐらいの難易度なのか、を早めにおさえられたら、「これぐらいだったら、これぐらいの期間があれば受験勉強が完成するな」という見込みも立てられるので、その余暇の時間として大学数学を楽しむ時間も生まれると思います。ということで、とりあえず受験数学をやってみる。その空き時間に、休憩として大学数学を勉強するのがいいと思います! 受験数学を勉強するモチベーションにもつながると思うので、まずは受験勉強をやってみることをオススメします!あ、でも、ヨビノリたくみのYouTubeチャンネルの動画も見てね! それが息抜きでいいや(笑)。シンプルに『C』を書いただけじゃなくて、『C』の左側に1本縦線を引っ張りました。集合のときに使う『C』の記号を書きました! 集合で『C』といえば、“複素数”ですよね。Complexの“C”ですから!これをどうして書いたかというと、複素数を勉強すると、今までやってきた実数の勉強を1つ上のレベルから見られて、「こんな楽しい世界で勉強したんだ~」みたいなことを感じられるんです。今後、そういった感覚を味わってもらいたくて、複素数の集合の『C』を書かせていただきました!『ヨビノリLOCKS!』では、受験や勉強に関する質問を募集しています。質問が取り上げられたリスナーには、ヨビノリたくみさんの直筆メッセージが入ったカロリーメイトスペシャルボックスと音声メッセージ入りチェキをプレゼントいたします。「ヨビノリLOCKS!」への質問やメッセージは、番組の特設サイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/