TVアニメ「NieR:Automata Ver1.1a」第2クールの第1弾ビジュアルが到着。2024年放送予定であることも発表された。
第1弾ビジュアルは、キャラクターデザイン・総作画監督の中井準による描き下ろし。ヨルハ部隊における汎用戦闘モデルのアンドロイド・2Bの横たわる姿が描かれている。
2023年1月より第1クールが放送された「NieR:Automata Ver1.1a」。スクウェア・エニックスがプロデュース、プラチナゲームズが開発を手がけ、2017年にリリースされたアクションRPGが原作だ。キャストには石川由依、花江夏樹、諏訪彩花、安元洋貴、あきやまかおるらが名を連ねている。
アニメ「NieR:Automata Ver1.1a」第2クール
2024年放送予定
スタッフ
原作：「NieR:Automata」（スクウェア・エニックス）
監督：益山亮司
シリーズ構成：ヨコオタロウ、益山亮司
キャラクターデザイン・総作画監督：中井準
アクション監修・プロップデザイン：橘駿
CGアクション監修・Blender監修：稲田正輝
Blender監修：川越崇弘
2Dワークス：平賀みえ
軍事考証：金子賢一
美術監修：加藤浩（ととにゃん）
美術監督：坂上裕文（ととにゃん）
美術：ととにゃん
美術設定：高橋武之
色彩設計：茂木孝浩
CGディレクター：野間裕介
サブCGディレクター：大川威
撮影監督：青嶋俊明
編集：三嶋章紀（三嶋編集室）
音楽：MONACA
音響監督：長崎行男
制作：A-1 Pictures
製作：人類会議
キャスト
2B：石川由依
9S：花江夏樹
A2：諏訪彩花
ポッド042：安元洋貴
ポッド153：あきやまかおる
アダム：浪川大輔
イヴ：鈴木達央
パスカル：悠木碧
司令官：加納千秋
オペレーター60：磯部恵子
オペレーター210：初美メアリ
リリィ：種崎敦美
デボル／ポポル：白石涼子
※種崎敦美の崎はたつさきが正式表記。
(c)SQUARE ENIX／人類会議