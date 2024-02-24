TVアニメ「NieR:Automata Ver1.1a」第2クールの第1弾ビジュアルが到着。2024年放送予定であることも発表された。

第1弾ビジュアルは、キャラクターデザイン・総作画監督の中井準による描き下ろし。ヨルハ部隊における汎用戦闘モデルのアンドロイド・2Bの横たわる姿が描かれている。

2023年1月より第1クールが放送された「NieR:Automata Ver1.1a」。スクウェア・エニックスがプロデュース、プラチナゲームズが開発を手がけ、2017年にリリースされたアクションRPGが原作だ。キャストには石川由依、花江夏樹、諏訪彩花、安元洋貴、あきやまかおるらが名を連ねている。

アニメ「NieR:Automata Ver1.1a」第2クール

2024年放送予定

スタッフ

原作：「NieR:Automata」（スクウェア・エニックス）

監督：益山亮司

シリーズ構成：ヨコオタロウ、益山亮司

キャラクターデザイン・総作画監督：中井準

アクション監修・プロップデザイン：橘駿

CGアクション監修・Blender監修：稲田正輝

Blender監修：川越崇弘

2Dワークス：平賀みえ

軍事考証：金子賢一

美術監修：加藤浩（ととにゃん）

美術監督：坂上裕文（ととにゃん）

美術：ととにゃん

美術設定：高橋武之

色彩設計：茂木孝浩

CGディレクター：野間裕介

サブCGディレクター：大川威

撮影監督：青嶋俊明

編集：三嶋章紀（三嶋編集室）

音楽：MONACA

音響監督：長崎行男

制作：A-1 Pictures

製作：人類会議

キャスト

2B：石川由依

9S：花江夏樹

A2：諏訪彩花

ポッド042：安元洋貴

ポッド153：あきやまかおる

アダム：浪川大輔

イヴ：鈴木達央

パスカル：悠木碧

司令官：加納千秋

オペレーター60：磯部恵子

オペレーター210：初美メアリ

リリィ：種崎敦美

デボル／ポポル：白石涼子

※種崎敦美の崎はたつさきが正式表記。

(c)SQUARE ENIX／人類会議