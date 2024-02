アイナ・ジ・エンド「“なんで？なんで？”を紡いでいくのが人生なのかな」“何をするにもうまくいかない”リスナーに贈る『大人になって』

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」。2月20日(火)の放送では、リスナーのメッセージを紹介し、そのコメントに寄り添う楽曲をオンエアしました。最近、何をするにもうまくいかなくて本当に楽しくないです。そんななかでも、アイナさんの曲を聴いたりBiSHの曲を聴いたりするのが唯一の生きがいです。このような気持ちのときは、どうすればいいのでしょうか?アイナ:メッセージありがとう。私はね、こういうときはまず、お風呂に入ります。湯船に浸かる。できれば入浴剤を入れる。これやってみて……! うまくいかないときはね、入浴剤を入れたお風呂に入ってね、涙もお湯も嫌な気持ちも流しちゃう! これがおすすめ。1曲聴いてほしい曲があるんやけど……生きていると、「なんで? なんで?」という気持ちを必ず抱えることになるじゃない? 「なんでこんなことになっちゃったんだろう?」「なんでこの人は、こういうふうに言っちゃうんだろう?」「なんで自分は、こんなふうにしかできないんだろう?」……って。この“なんで? なんで?”を紡いでいくのが人生なのかな、って思ってきたんだよね。大人になっても、クエスチョンは消えないままなのかなって……でも、「それでいいよね! うまくいかなくてもいいよね!」って。そういうふうに思わせてくれた曲があります……YUKIさんのカバーをさせていただきました。「大人になって」という曲です。「大人になって」は、YUKIさんが2012年にリリースしたアルバム『POWERS OF TEN』の収録曲です。アイナ・ジ・エンドがカバーした同曲は、2022年4月に配信リリースされています。この日の放送では、この「大人になって」のように、リスナーに聴いて欲しい楽曲を紹介していきました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/