DIR EN GREYが4月24日にリリースするニューシングル「The Devil In Me」の詳細が発表された。

本作には新曲「The Devil In Me」のほか、1999年に発表されたシングル「Cage」「予感」の2曲を再構築して収録。完全生産限定盤および初回生産限定盤には、2024年1月に神奈川・CLUB CITTA'で開催され、血糊や墨汁など大量の液体がステージから撒かれたファンクラブ会員限定ライブ「MY BLOODY VAMPIRE」より1月17日公演の映像と、ドキュメンタリー「BEHIND THE SCENES OF The Devil In Me」が収められる。このほか予約特典情報に加え、リリースイベントなどの情報も公開されているので、オフィシャルサイトで詳細を確認しよう。

DIR EN GREY「The Devil In Me」収録内容

CD

01. The Devil In Me

02. Cage

03. 予感

完全生産限定盤付属Blu-ray / DVD

・MY BLOODY VAMPIRE 2024.01.17 CLUB CITTA' -「a knot」only-

01. G.D.S.

02. OBSCURE

03. ZOMBOID

04. Mr.NEWSMAN

05. 盲愛に処す

06. 腐海

07. 鴉

08. 脈

09. HADES

10. 秒「」深

11. 残



・BEHIND THE SCENES OF The Devil In Me

初回限定盤付属DVD

・MY BLOODY VAMPIRE 2024.01.17 CLUB CITTA' -「a knot」only-

01. G.D.S.

02. OBSCURE

03. 盲愛に処す

04. 残



・BEHIND THE SCENES OF The Devil In Me