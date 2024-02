ジャガー・ランドローバー・ジャパンは2月22日、ラグジュアリー・コンパクトSUV「レンジローバーイヴォーク」の世界観が体感できるイベント「RANGE ROVER EVOQUE THE CITY THAT SHAPED ME TOKYO~都市と共鳴するクルマ~」を、2月29日~3月3日の4日間、東京・渋谷の「MEDIA DEPARTMENT TOKYO」にて開催すると発表した。

ポップアップイベント会場の外観イメージ

同イベントでは、レンジローバー イヴォークの展示をはじめ、東京、ロンドン、ニューヨークの3つの都市とレンジローバーイヴォークとの共鳴を表現した空間を演出。

イベント期間を通じて作り上げていくNOVOLさんによるライブペインティングや、サステナブルな素材を使用したコインウォレットづくり、伝統を重んじながら新たな挑戦を続ける酒造のオリジナルエッセンスを使用したカクテルづくりなど、様々なワークショップも実施する。

また、ラテアートのパイオニアである「STREAMER COFFEE COMPANY」と、革新的なドーナッツを作り出す「HOCUS POCUS」による、オリジナルメニューの提供も行われる。

STREAMER COFFEE COMPANY:オリジナルコーヒー

HOCUS POCUS:オリジナルドーナッツ

このイベントの実施に合わせてレンジローバーイヴォークのキャンペーンアンバサダーに宮沢氷魚さんを起用。アメリカ生まれ、東京育ちというグローバルなバックグラウンドをもち、多彩な才能で俳優やモデルとして活躍している。

キャンペーンメッセージである”THE CITY THAT SHAPED ME”および、東京とレンジローバーイヴォークから得られるインスピレーションを体現する存在として、今後のプロモーション活動に登場する。

実施概要

開催期間:2024年2月29日(木)~3月3日(日)

開催時間:11:00~20:00(最終受付19:30) ※3月3日(日)は11:00~18:00(最終受付17:30)

会場:MEDIA DEPARTMENT TOKYO(東京都渋谷区宇田川町19-3)

入場料:無料(要事前または当日エントリー)

主なコンテンツ:

・レンジローバーイヴォーク 最新モデル展示

・都市との共鳴を表現した空間演出

・NOVOLさんによるライブペインティング

・ARを活用したオリジナルシティ作成

・STREAMER COFFEE COMPANY オリジナルコーヒーの提供

・HOCUS POCUS オリジナルドーナッツの提供

・ワークショップ(無料、要予約)※詳細は特設ページにて記載

特設ページ:



ランドローバー 公式HP: