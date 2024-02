INI髙塚大夢「作詞していますから」藤牧京介と西洸人が回答したニューアルバム『MATCH UP』お気に入りの曲に納得

11人組グローバルボーイズグループ・INIの髙塚大夢がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」。2月20日(火)の放送では、番組があらかじめ髙塚以外のメンバーに質問した回答と、自身が予想する回答が“MATCH”するかを試しました。14日リリースのニューアルバム『MATCH UP』に関する質問と回答を紹介します。【髙塚大夢が予想! INIメンバーに『MATCH UP』について質問】髙塚:これは結構、わかるんじゃない? 雑誌のインタビューとかでも、聞かれることが多いんですよ。隣で聞いていることもあるから、これは自信あります!でも2つあるね。新曲の1つ「Ferris Wheel」か、「YOU IN」じゃないかな? 京介はこの2曲の作詞をしているので、どっちかでしょう……決めました! 「Ferris Wheel」です!◆藤牧京介の回答:「Ferris Wheel」。(理由は)池﨑理人と作詞をさせていただいたからです。髙塚:……とのことですが、やっぱりそうですよ。自分の作詞した曲っていうのは、特に思い入れが深くなるしね。この曲は、京介だけじゃなくて理人と一緒に作詞をしたっていうのも大きいんじゃないかなと思いますね。「Ferris Wheel」は、気分が落ち込んだときとかに聴いたら、心に寄り添ってくれるような温かい曲です。聴いていただけたらと思います!髙塚:もう1人! 西くんね! これもわかりますよ。西くんも作詞していますから。まあ、あの曲なんじゃないかなとも思うけど……発表したいと思います。「LEGIT」です!◆西洸人の回答:「LEGIT」。(理由は)ビートが好きです。乗れる感じだったり、2番のビートスイッチやダンスブレイクの空気がガラリと変わる感じが好きです。髙塚:やっぱりそうだよね、タイトル曲でもありますからね。でも、作詞には触れてこない感じなんですね(笑)。たしかに、この曲はビートがめちゃくちゃカッコいいからね。言ってる通りです! MVも公開されてますね。本当に曲もカッコいいんですけど、ダンスもめちゃくちゃカッコいいので! これは、ぜひともMVも見ていただけたらと思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/