ザ・マックショウの“コージー・マック”ら出演のライブイベント、3月に開催決定

ライブイベント「Rockin Beat Crazy」が、2024年3月3日（日）、荻窪TOP BEAT CLUBにて開催されることが発表された。
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本イベントには、ザ・マックショウの”コージー・マック”、AKIRA率いる”LUV-ENDERS”、高橋まこと（ex-BOØWY）、林田正樹（ex-横道坊主）、榊原秀樹（ex-De+LAX）による”Let's Go MAKOTOØ'S”が出演する。
また、DJにザ・ニートビーツからMr.Pan & Mr.Gullyが参加する予定。
＜ライブ情報＞
”Rockin Beat Crazy”
2024年3月3日（日）荻窪 TOP BEAT CLUB
出演：LUV-ENDERS / Let's Go MAKOTOØ'S / KOZZY MACK (from ザ・マックショウ)
DJ：Mr.Pan & Mr.Gully (THE NEATBEATS)
開場 17:00 開演 18:00
前売 4000円 当日 4500円
イープラス https://eplus.jp/sf/detail/4043560001-P0030001P021001?P1=1221
Peatix https://peatix.com/event/3839339Counter
Action Garage 03-3370-9695