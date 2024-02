milet、初の日本武道館公演作品よりダイジェスト映像初公開

2024年3月6日(水)でデビュー5周年を迎えるmiletが、昨年5月20日(土)21日(日)の2daysで開催された自身初の日本武道館公演「milet live at 日本武道館」の映像作品を、記念すべきデビュー日である3月6日に発売する。

昨年は香港で初の海外音楽フェスに出演したのを皮切りに、4本の海外フェスに出演。更に11月末には自身初となる海外単独公演を台北で2days開催し大盛況に終え、年末にはデビュー以降4年連続となるNHK紅白歌合戦に出場し話題になる等、2023年も大活躍だったmilet。

3月6日(水)にはデビュー5周年を記念して、一夜限り全国14都市16カ所の映画館にて「milet live at 日本武道館」をプレミアム上映することも決定した。また、「milet live at 日本武道館」の発売・上映に先駆け、ダイジェスト映像が公開された。収録曲の中から、「Walkin' In My Lane」「Final Call」「us」「Fly High」「inside you」「コイコガレ」「おもかげ」「絆ノ奇跡」の全8曲によるダイジェスト映像となっている。

<イベント情報>

「milet live at 日本武道館」デビュー記念日1夜限りのライヴ・フィルム プレミアム上映 詳細

【2024年/日本/DCP/シネマスコープ/劇場版5.1ch/126分】

日時|2024年3月6日(水)

開映|19:00

チケット/前売 3,300円 (税込) 当日 4,000円税込

milet特設サイト| https://www.milet.jp/

ローソンチケット:URL https://l-tike.com/milet-movie/

<上映劇場一覧>

北海道|札幌シネマフロンティア

宮城県|MOVIX仙台

埼玉県|MOVIXさいたま

東京都|新宿バルト9

東京都|T・ジョイ PRINCE 品川

東京都|立川シネマシティ

千葉県|T・ジョイ蘇我

神奈川県|横浜ブルク13

静岡県|静岡東宝会館

愛知県|ミッドランドスクエアシネマ

新潟県|T・ジョイ新潟万代

京都府|T・ジョイ京都

大阪府|T・ジョイ梅田

兵庫県|OSシネマズ神戸ハーバーランド

広島県|広島バルト11

福岡県|T・ジョイ博多