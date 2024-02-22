「ツタロックフェス2024」ヘッドライナーはVaundy、04 Limited Sazabys

2024年3月23日（土）、24日（日）に幕張メッセ国際展示場にて2DAYS開催される「Vポイント presents ツタロックフェス2024」のタイムテーブルが発表された。
23日のヘッドライナーはVaundy、24日のヘッドライナーは04 Limited Sazabysが務める。
なお、チケットは23日（金祝）10時より最終先着受付がスタートする。
＜ライブ情報＞
Vポイント presents ツタロックフェス2024
2024年3月23日（土）24日（日）幕張メッセ国際展示場9・10・11ホール
主催：CCCミュージックラボ（株）/ライブマスターズ（株）
企画：CCCミュージックラボ（株）
制作：ライブマスターズ（株）
運営：（株）ディスクガレージ
特別協賛：CCCMKホールディングス株式会社
チケット価格
1DAYS券各日：11800円（税込）
2DAYS券：22000円（税込）
早期割引2DAYSチケット：19960円（税込）
問い合わせ info@livemasters.jp
『ツタロックフェス 2024』オフィシャルHP：https://cccmusiclab.com/tsutarock2024
出演アーティスト：
3 月23日（土）DAY1
神はサイコロを振らない / ケプラ / Conton Candy SKY HI / This is LAST / Tele / TETORA
トンボコープ / NEE / Vaundy / フレデリック / マルシィ / moon drop / yutori / reGretGirl /
緑黄色社会 / berry meet（Opening Act Act）
3月24日（日）DAY2
ammo / アルステイク / THE ORAL CIGARETTES / クジラ夜の街 / クリープハイプ / Cody・Lee( 李)
ねぐせ。 / ハルカミライ / PEOPLE 1 / 04 Limited Sazabys / FOMARE / PEDRO / bokula.
ヤングスキニー / Laura day romance / WurtS / pachae（Opening Act Act）
ツタロックフェス2024 最終先着受付
2月23日（金祝）10時～