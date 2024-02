4月27日と28日に宮城・みちのく公園北地区 エコキャンプみちのくで行われるロックフェス「ARABAKI ROCK FEST. 24」の出演アーティスト第3弾が発表された。

このたび出演が明らかになったのは4s4ki、ASH DA HERO、OAU Guest:奥田民生、画鋲、感覚ピエロ、Creepy Nuts、coldrain、サイトウタクヤ(w.o.d.)、崎山蒼志、cinema staff、神聖かまってちゃん、スガシカオ with FUYU、ストレイテナー、チョーキューメイ、冨岡愛、tricot、奈良美智、西川貴教、HYDE、Vaundy、花冷え。、平部雅洋(reGretGirl)、暴動クラブ、森大翔、ヤバイTシャツ屋さん、渡會将士の計26組。各アーティストの出演日割りは後日発表される。チケット先行予約は各プレイガイドで受付中。

「ARABAKI ROCK FEST.」では福島県浜通り地域を映像・芸術文化を通じて活性化させる「福島浜通り映像・芸術文化プロジェクト」の一環として、オーディション「ARABAKI ROCK FEST. 未来サミット-FUKUSHIMA HAMADORI Revolution-」を開催。このオーディションの本選(ライブ審査)の追加特別審査員に麗(チョーキューメイ)が決定した。ライブ審査は3月9日に福島・BACK BEATで行われる。ローソンチケットではライブ審査の観覧を募集している。入場は無料。

ARABAKI ROCK FEST. 24

2024年4月27日(土)・28日(日)宮城県 みちのく公園北地区 エコキャンプみちのく

<出演者>

Aile The Shota / 秋山黄色 / 4s4ki / ASH DA HERO / [Alexandros] / eastern youth / 打首獄門同好会 / ELLEGARDEN / OAU Guest:奥田民生 / 画鋲 / 神はサイコロを振らない カメレオン・ライム・ウーピーパイ / 川内太鼓 / 川崎中学校吹奏楽部 / 感覚ピエロ / キタニタツヤ / ARABAKI ROCK FEST. 24 MICHINOKU PEACE SESSION 9mm Parabellum Bullet -20th ANNIVERSARY CARNIVAL OF CHAOS in ARABAKI- / Creepy Nuts / GLIM SPANKY 10th Anniversary~ ARABAKI SPECIAL ~ / ケプラ / Crossfaith / Cody・Lee(李) / coldrain / KOTORI / Conton Candy / サイトウタクヤ(w.o.d.) / Saucy Dog / 崎山蒼志 / サバシスター / G over / SION'S SQUAD (SION、藤井一彦、クハラカズユキ、中西智子) / SIX LOUNGE / cinema staff / シンガーズハイ / 神聖かまってちゃん / -真天地開闢集団-ジグザグ / 水曜日のカンパネラ / スガシカオ with FUYU / ストレイテナー / チョーキューメイ / This is LAST / 鉄風東京 / Tele / ARABAKI ROCK FEST. 24 MICHINOKU PEACE !!10-FEET ~アラバキセッション大作戦~ / とた / 怒髪天 / 冨岡愛 / ドミコ / tricot / 奈良美智 / 西川貴教 / 西馬音内盆踊り / NOISEMAKER / HYDE / Vaundy / バックドロップシンデレラ / THE BACK HORN / 花冷え。 / ハンブレッダーズ / Bialystocks / ヒトリエ / Hwyl / 平部雅洋(reGretGirl) / the pillows 35th with ARABAKI LITTLE BUSTERS / 藤原美幸(秋田民謡) / プッシュプルポット / ブランデー戦記 / 古市コータロー-みちのく還暦のブルース- / フレデリック / PEDRO / 暴動クラブ / マキシマム ザ ホルモン / 松下洸平 / みちのくプロレス / 夢弦会(津軽三味線) / MO'SOME TONEBENDER / MOSHIMO / 森高千里 / 森大翔 / mol-74 / ヤバイTシャツ屋さん / yama / ヤングスキニー / yutori / Lucky Kilimanjaro / リーガルリリー / 緑黄色社会 / レトロリロン / WurtS / 渡會将士 / and more