倖田來未が4月17日に19枚目のフルアルバム「UNICORN」をリリースする。
倖田がオリジナルアルバムをリリースするのは、2022年3月に発表した「heart」以来約2年ぶり。今回のアルバムには3月8日公開の映画「ゴールド・ボーイ」主題歌の「Silence」や、「仮面ライダーギーツ」の主題歌「Trust・Last」のソロバージョン、昨年リリースした「Let's fight for love!」「Vroom」といった楽曲、さらに自身が影響を受けたアーティストのカバー曲などが収録される。
アルバムの映像ディスク付き仕様には収録曲のミュージックビデオが収められる。またmu-mo shopおよびファンクラブ限定の豪華盤にはメイキング映像を追加収録するほか、フォトブックレットも付属する。
倖田來未「UNICORN」収録内容
CD
・Silence
・Vroom
・Let's fight for love!
・遠い街のどこかで…
・Heaven's Kitchen
・UFO
・Trust・Last -TYPE K-
ほか
DVD / Blu-ray
・Silence -Music Video-
・Vroom -Music Video-
・遠い街のどこかで… -Music Video-
・Behind The Scenes -UNICORN-（※豪華盤のみ）