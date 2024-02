2月24日23:00からJ-WAVE、2月25日24:00からFM802で放送されるSKY-HIのレギュラー番組「DIVE TO THE NEW WORLD」に千葉雄喜がゲスト出演する。

2021年末に行ったザ・クロマニヨンズとのツーマンライブをもってKOHHとしての活動を引退するも、本名で活動を再開し、今月配信リリースした新曲「チーム友達」が大きな話題を集めている千葉。番組では“KOHH”としての活動にピリオドを打った経緯、現在の音楽活動、今注目しているアーティストなどについて本心を語る。

J-WAVE / FM802「DIVE TO THE NEW WORLD」

J-WAVE:2024年2月24日(土)23:00~23:54

FM802:2024年2月25日(日)24:00~25:00