8月17、18日に千葉・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセと大阪・万博記念公園で行われる音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2024」の第1弾出演アーティストが発表された。

今回のヘッドライナーはMåneskin、Bring Me The Horizon。そのほかノルウェー出身のシンガーソングライター・オーロラ、ディプロ率いるMajor Lazer、ライアン・テダー率いるOneRepublic、ダンス / エレクトロシーンのレジェンド・Underworld、UKガラージ、2ステップ、ドラムンベースの要素を盛り込んだサウンドが話題を呼んでいるピンクパンサレスら22組の出演が決定した。

「SUMMER SONIC 2024」のオフィシャルサイトではクリエイティブマン3AおよびモバイルGOLDの会員を対象に、明日2月22日12:00から2月29日18:00までチケットの先行予約を受け付ける。

SUMMER SONIC 2024

2024年8月17日(土)千葉県 ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ / 大阪府 万博記念公園

2024年8月18日(日)千葉県 ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ / 大阪府 万博記念公園

<出演者>

Måneskin / Bring Me The Horizon / オーロラ / Major Lazer / OneRepublic / Underworld / AJR / Belle & Sebastian / Bleachers / ブライト / Greta Van Fleet / ヘンリー・ムーディー / ジョン・バティステ / レイヴェイ / Lovejoy / マディソン・ビアー /

Nothing But Thieves / オリヴィア・ディーン / ピンクパンサレス / スティーブン・サンチェス / タイラ / イヴ・トゥモア / and more



※Major Lazerは東京公演のみ、Underworldは大阪公演のみに出演。