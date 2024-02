望月歩が主演を務める新⽊ドラ24『痛ぶる恋の、ようなもの』(テレビ東京系、3月7日スタート、毎週⽊曜24:30〜)のキービジュアルが公開された。

多くのティーンから⽀持を集めるスリーピースロックバンド・This is LASTの楽曲の世界観を原案に映像化した本作は、彼⼥の⽣々しい浮気を⾒つけてしまったことをきっかけに揺れ動く痛々しい感情ドラマ。“ダメだと理解している⼀⽅で、⼼が離れない恋愛”という若さ故の⻘さや葛藤を、SNSや⼤学⽣活を通してリアルなストーリーと温度で表現する。

この度、そんな本作の仲睦まじい⽇常を切り取ったどこか切ないキービジュアルが公開。⼀⾒、仲睦まじい恋⼈同⼠に⾒えるが、主⼈公を抱きしめる彼⼥の視線はどこか違うところに……。そんな、近くにいる存在なのに⼼は遠くにいるような絶妙なニュアンスが表現されている。

また、本作の主題歌を担当するThis is LASTのメンバー2⼈が、撮影現場を訪問。主演・望⽉歩、共演・⼩川未祐、河村花との対⾯を果たした。

<This is LAST 菊池陽報(Vocal & Guitar) コメント>

今回、僕が作る楽曲の世界観を原案に映像化されると聞いて、今までバンドとして⼀つずつ地道に積み上げてきた僕たちのスタイルをたくさんの⼈に知ってもらえるいい機会だと思いました。実体験をもとに楽曲制作をするという This is LAST のスタイルを⾳楽としてしっかり確⽴してきたからこそ今回のお話があったと思うので、今まで⾃分を信じてやってきたことが間違いではなかったと感じています。そして、今回初めて地上波ドラマの主題歌も担当します。本作のために書き下ろした「アウトフォーカス」は相⼿、彼⼥⾃⾝を⾒ているようで、その周辺にフォーカスを当ててしまう主⼈公の気持ちと、⾃分⾃⾝の実体験を織り交ぜて表現しました。たくさんの⽅に聴いていただきたいです。

<第1話(3月7日放送回)あらすじ>

芸術大学に通う映像学科の3年生・根津晴(望月)は初めて監督として作品制作を⾏うことにしたが、何を撮ったら良いのか分からず悩んでいた。そんな根津晴の様子を見に来た同期のカメラマン・吉川(櫻井健人)のスマホに、フィルターなしのリアルな投稿をするアプリ・モータスの通知が届く。

モータスに興味のない根津晴だったが、後輩・⾅井都(河村花)の投稿に根津晴の彼女・久我ユリ(小川未祐)の浮気現場が写っている事を偶然知ってしまう。意を決して誰とキスしていたか問いただす根津晴に久我ユリは……。