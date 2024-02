NiziU、Ado、西川貴教with t.komuro、back number…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（2月17日付）

ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00~13:55)。2月17日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(2月17日(土)付)を発表しました。初登場! 同曲は「劇場版 君と世界が終わる日に FINAL」の挿入歌に起用されています。先週の11位から2ランクアップ↑ 2020年にアーティスト活動をスタートさせたシンガーソングライター。同曲でメジャーデビューを果たしました。初登場! 同曲は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの春の学生応援キャンペーン「ユニ春」テレビCMのテーマソングに起用されています。先週の4位から3ランクダウン↓ あいみょんさんは、今年9月~来年2月にかけておこなわれる全国ツアー「AIMYON TOUR 2024-25」の開催が決定しています。先週の16位から10ランクアップ↑ 同曲は、阿部サダヲさん主演のドラマ「不適切にもほどがある!」(TBS系)の主題歌です。先週の8位から3ランクアップ↑ アニメ「マッシュル-MASHLE- 神覚者候補選抜試験編」の第2期オープニング主題歌。DJ松永さんは、3月15日(金)公開の映画「変な家」に俳優として出演します。初登場! 1月31日(水)に配信リリースされた新曲。現在、ワールドツアー「Ado THE FIRST WORLD TOUR "Wish" America & Europe Powered by Crunchyroll」を開催中で、今週の2月21日(水)はマレーシアでおこなわれます。先週の13位から10ランクアップ↑ 映画「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」の主題歌。本作は興行収入26億8,000万円を突破し、ガンダムシリーズの映画作品で(興行収入)歴代1位となりました!先週の3位から1ランクアップ↑ 現在ファンクラブツアー「back number fan club tour 2024 one room party vol.7」を開催中で、back numberのスタッフ公式Xには、ライブ中の写真が掲載されています。そして、今週の第1位は……?先週の6位から5ランクアップ↑ 現在放送中のドラマ「Eye Love You」(TBS系)の主題歌。バレンタインデーの2月14日(水)に、東京・渋谷区でストリート・ライブをおこない、その模様がYouTubeで生配信されました。――番組ではほかにも、ゲストパートにLIL LEAGUE(リル・リーグ)の山田晃大(やまだ・こうだい)さん、難波碧空(なんば・そら)さんが登場。2月28日(水)リリースのファーストアルバム『TRICKSTER』のお話などを伺いました。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00~13:55パーソナリティ:ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/cdj/