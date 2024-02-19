劇場アニメ「『ラブライブ！The School Idol Movie』4DX」の入場者プレゼント第1弾として、3月15日から21日までの期間「ホログラムトレーディングカード『Angelic Angel ver』」が配布される。
3月15日から2週間限定で上映される「『ラブライブ！The School Idol Movie』4DX」。カードはμ'sのメンバーである高坂穂乃果、絢瀬絵里、南ことり、園田海未、星空凛、西木野真姫、東條希、小泉花陽、矢澤にこをデザインした9種が用意された。1回の上映回につきランダムで1枚がプレゼントされる。
「ラブライブ！」シリーズ初の4DX化となる「『ラブライブ！The School Idol Movie』4DX」はTVアニメの放送10周年を記念した企画の1つ。「ラブライブ!The School Idol Movie」はTVシリーズの続きを描く作品で、2015年に公開された。
「『ラブライブ！The School Idol Movie』4DX」
公開日：2024年3月15日（金）より2週間限定上映
スタッフ
原作：矢立肇
原案：公野櫻子
監督：京極尚彦
脚本: 花田十輝
キャラクターデザイン・アニメーションディレクター：室田雄平
セットデザイン：高橋武之
美術監督：守安靖尚、岡﨑えりか
色彩設計：加藤里恵
デザインワークス：西田亜沙子
撮影監督：野上大地、杉山大樹
CGプロデューサー：松実成
編集：今井大介
音響監督：長崎行男
音楽：藤澤慶昌
音楽制作：ランティス
アニメーション制作：サンライズ
製作：2015 プロジェクトラブライブ！ムービー
配給：バンダイナムコフィルムワークス
キャスト
高坂穂乃果：新田恵海
絢瀬絵里：南條愛乃
南ことり：内田彩
園田海未：三森すずこ
星空凛：飯田里穂
西木野真姫：Pile
東條希：楠田亜衣奈
小泉花陽：久保ユリカ
矢澤にこ：徳井青空
(c) 2013 プロジェクトラブライブ！ (c) 2015 プロジェクトラブライブ！ムービー