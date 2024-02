岩田剛典(EXILE、三代目 J SOUL BROTHERS)の新曲「MVP」が明日2月20日に配信リリースされる。

「MVP」は高速ラップで勢いのあるヒップホップダンスナンバー。“一度きりの人生で誰しもが主役”という自己肯定感をテーマに、高揚する力強い気持ちを表現した歌詞と、岩田のルーツでもあるクランプダンスとマッチするエネルギッシュなサウンドがマッチした楽曲に仕上がっている。

またこの楽曲は、岩田が出演するペプシ「ペプシ<生> BIG ZERO LEMON」の新Web CMのCMソングに採用されている。

岩田剛典 コメント

岩田剛典です。今回PEPSIの新商品「ペプシ<生>BIG ZERO LEMON」のタイアップソングに起用していただくデジタルシングル「MVP」の緊急配信が決定しました。PEPSIの商品コンセプトにある「爽快感・キレ・刺激」 とマッチするような、高速ラップと勢いのあるダンスパフォーマンスで大胆で豪快な楽曲に仕上がっています。聴いて気分が上がったり強い気持ちになったりするような曲を作りたかったので、自己肯定感全開なイケイケなコンセプトで作りました!ただ綺麗に歌うんじゃなくて、味をより活かしていくライブ感を意識したので、いつかMATEのみんなとこの曲で一緒に盛り上がれるのを楽しみにしてます! LIVEまでにたくさん聴いて予習しておいてください! BIG LOVE for MATE BE MY GUEST