2月26日にTBS系で放送される「CDTVライブ！ライブ！」2時間スペシャルに宇多田ヒカルの出演が決定した。

次回の「CDTVライブ！ライブ！」では「ドラマ・映画主題歌フェス」と題し、現在放送中のドラマから平成の大ヒットドラマ、最新映画の主題歌などをゲストアーティストが披露する。宇多田は現在フジテレビ系で放送中の月9ドラマ「君が心をくれたから」の主題歌「何色でもない花」を、フルサイズでテレビ初披露する。

TBS系「CDTVライブ！ ライブ！」

2024年2月26日（月）19:00～21:00

出演者および歌唱曲

アイナ・ジ・エンド「宝者」

宇多田ヒカル「何色でもない花」

OCTPATH「OCTAVE」

Omoinotake 「幾億光年」

Creepy Nuts「二度寝」

水曜日のカンパネラ「幽霊と作家」

スキマスイッチ「Lovin' Song」

SPYAIR「オレンジ」

Sexy Zone「puzzle」

D-51「NO MORE CRY」

西川貴教「FREEDOM」

Little Glee Monster「紅」

名曲ライブ！ライブ！

・アイナ・ジ・エンド「月光」（鬼束ちひろカバー）