2月26日にTBS系で放送される「CDTVライブ！ライブ！」2時間スペシャルに宇多田ヒカルの出演が決定した。
次回の「CDTVライブ！ライブ！」では「ドラマ・映画主題歌フェス」と題し、現在放送中のドラマから平成の大ヒットドラマ、最新映画の主題歌などをゲストアーティストが披露する。宇多田は現在フジテレビ系で放送中の月9ドラマ「君が心をくれたから」の主題歌「何色でもない花」を、フルサイズでテレビ初披露する。
TBS系「CDTVライブ！ ライブ！」
2024年2月26日（月）19:00～21:00
出演者および歌唱曲
- アイナ・ジ・エンド「宝者」
- 宇多田ヒカル「何色でもない花」
- OCTPATH「OCTAVE」
- Omoinotake 「幾億光年」
- Creepy Nuts「二度寝」
- 水曜日のカンパネラ「幽霊と作家」
- スキマスイッチ「Lovin' Song」
- SPYAIR「オレンジ」
- Sexy Zone「puzzle」
- D-51「NO MORE CRY」
- 西川貴教「FREEDOM」
- Little Glee Monster「紅」
名曲ライブ！ライブ！
・アイナ・ジ・エンド「月光」（鬼束ちひろカバー）